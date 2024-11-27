Al Jazeera: перемирие между Израилем и «Хезболлой» вступило в силу

В рамках соглашения о прекращении огня Израиль постепенно выведет своих солдат из Южного Ливана в течение следующих 60 дней, а ливанская армия и силы государственной безопасности займут территорию на юге страны. «Хезболла» должна будет отступить к северу от реки Литани, прекратив свое присутствие на юге Ливана.