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Al Jazeera: перемирие между Израилем и «Хезболлой» вступило в силу

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Перемирие между Израилем и «Хезболлой» вступило в силу в 4:00 (5:00 мск) 27 ноября. Об этом сообщает Al Jazeera.

В рамках соглашения о прекращении огня Израиль постепенно выведет своих солдат из Южного Ливана в течение следующих 60 дней, а ливанская армия и силы государственной безопасности займут территорию на юге страны. «Хезболла» должна будет отступить к северу от реки Литани, прекратив свое присутствие на юге Ливана.

Соединенные Штаты и Франция обязались сотрудничать с Израилем и Ливаном, чтобы обеспечить полное выполнение соглашения, другие союзники также окажут помощь.

Вечером 26 ноября премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сообщил, что его страна приняла решение о прекращении огня с Ливаном. Оно было одобрено на заседании кабинета по безопасности. Среди причин перемирия он назвал угрозу со стороны Ирана, необходимость модернизации снабжения армии и текущую ситуацию в секторе Газа.

Действующий президент США Джо Байден заявил, что соглашение о прекращении огня было достигнуто по инициативе Соединенных Штатов.

Бои в секторе Газа начались 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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