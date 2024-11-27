Al Jazeera: перемирие между Израилем и «Хезболлой» вступило в силу
Перемирие между Израилем и «Хезболлой» вступило в силу в 4:00 (5:00 мск) 27 ноября. Об этом сообщает Al Jazeera.
В рамках соглашения о прекращении огня Израиль постепенно выведет своих солдат из Южного Ливана в течение следующих 60 дней, а ливанская армия и силы государственной безопасности займут территорию на юге страны. «Хезболла» должна будет отступить к северу от реки Литани, прекратив свое присутствие на юге Ливана.
Соединенные Штаты и Франция обязались сотрудничать с Израилем и Ливаном, чтобы обеспечить полное выполнение соглашения, другие союзники также окажут помощь.
Вечером 26 ноября премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сообщил, что его страна приняла решение о прекращении огня с Ливаном. Оно было одобрено на заседании кабинета по безопасности. Среди причин перемирия он назвал угрозу со стороны Ирана, необходимость модернизации снабжения армии и текущую ситуацию в секторе Газа.
Действующий президент США Джо Байден заявил, что соглашение о прекращении огня было достигнуто по инициативе Соединенных Штатов.
Бои в секторе Газа начались 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи».