Нетаньяху сообщил о прекращении огня с Ливаном

Нетаньяху сообщил о прекращении огня с ЛиваномДоговор положит конец конфликту Израиля с «Хезболлой»
Израиль согласился на прекращение огня с Ливаном, объявил премьер-министр еврейского государства Беньямин Нетаньяху. Его слова передает израильский телеканал N12.
Решение было принято по итогам заседания кабинета министров Израиля по вопросам безопасности под руководством премьер-министра. Нетаньяху заявил, что представит план заключения соглашения правительству для его утверждения.
Нетаньяху перечислил три причины прекращения огня с Ливаном: иранская угроза, обновление логистики поставок вооружения ЦАХАЛ и ситуация в Газе.
Как пишет Reuters, принятое кабинетом министров Израиля соглашение требует вывода израильских войск из южного Ливана.
Сообщается, что договор о прекращении огня положит конец конфликту между Израилем и ливанской шиитской группировкой «Хезболла».
Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб заявил, что ливанская армия будет готова разместить на юге Ливана не менее 5000 военнослужащих после вывода израильских войск и что Соединенные Штаты могут сыграть свою роль в восстановлении инфраструктуры, разрушенной в результате израильских ударов.
Израиль потребовал от ООН обеспечения эффективного перемирия и заявил, что не будет проявлять терпимость к любым нарушениям договора. Об этом сказал министр обороны Исраэль Кац.
Как пишет Reuters со ссылкой на экспертов, перемирие в Ливане не ускорит заключение соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в Газе, где Израиль ведет борьбу с палестинской группировкой «Хамас».
Несмотря на одобрение кабмином Израиля договора о прекращении огня, ранее сообщалось, что истребители Израиля нанесли удар по 10 объектам «Хезболлы» на юге Бейрута.
Премьер-министр Ливана Наджиб Микати призвал Совет Безопасности ООН немедленно остановить агрессию Израиля против Ливана и обеспечить прекращение огня.
«Международное сообщество должно действовать быстро, чтобы остановить эту агрессию и обеспечить немедленное прекращение огня. В заключение хотелось бы выразить особую благодарность народу Бейрута, который многое пережил в эти дени и всегда нес на себе самое большое бремя во всем Ливане», – написал Микати в социальной сети X.