Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Нетаньяху сообщил о прекращении огня с Ливаном

Договор положит конец конфликту Израиля с «Хезболлой»
Татьяна Мозолевская
Unsplash

Израиль согласился на прекращение огня с Ливаном, объявил премьер-министр еврейского государства Беньямин Нетаньяху. Его слова передает израильский телеканал N12.

Решение было принято по итогам заседания кабинета министров Израиля по вопросам безопасности под руководством премьер-министра. Нетаньяху заявил, что представит план заключения соглашения правительству для его утверждения.

Нетаньяху перечислил три причины прекращения огня с Ливаном: иранская угроза, обновление логистики поставок вооружения ЦАХАЛ и ситуация в Газе.

Как пишет Reuters, принятое кабинетом министров Израиля соглашение требует вывода израильских войск из южного Ливана.

Сообщается, что договор о прекращении огня положит конец конфликту между Израилем и ливанской шиитской группировкой «Хезболла».

Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб заявил, что ливанская армия будет готова разместить на юге Ливана не менее 5000 военнослужащих после вывода израильских войск и что Соединенные Штаты могут сыграть свою роль в восстановлении инфраструктуры, разрушенной в результате израильских ударов.

Израиль потребовал от ООН обеспечения эффективного перемирия и заявил, что не будет проявлять терпимость к любым нарушениям договора. Об этом сказал министр обороны Исраэль Кац.

Как пишет Reuters со ссылкой на экспертов, перемирие в Ливане не ускорит заключение соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в Газе, где Израиль ведет борьбу с палестинской группировкой «Хамас».

Несмотря на одобрение кабмином Израиля договора о прекращении огня, ранее сообщалось, что истребители Израиля нанесли удар по 10 объектам «Хезболлы» на юге Бейрута.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати призвал Совет Безопасности ООН немедленно остановить агрессию Израиля против Ливана и обеспечить прекращение огня.

«Международное сообщество должно действовать быстро, чтобы остановить эту агрессию и обеспечить немедленное прекращение огня. В заключение хотелось бы выразить особую благодарность народу Бейрута, который многое пережил в эти дени и всегда нес на себе самое большое бремя во всем Ливане», – написал Микати в социальной сети X.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных