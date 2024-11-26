Нетаньяху сообщил о прекращении огня с Ливаном

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати призвал Совет Безопасности ООН немедленно остановить агрессию Израиля против Ливана и обеспечить прекращение огня.



«Международное сообщество должно действовать быстро, чтобы остановить эту агрессию и обеспечить немедленное прекращение огня. В заключение хотелось бы выразить особую благодарность народу Бейрута, который многое пережил в эти дени и всегда нес на себе самое большое бремя во всем Ливане», – написал Микати в социальной сети X.