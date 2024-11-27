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Байден: соглашение между Израилем и «Хезболлой» заключено по инициативе США

Ведомости

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла» достигнуто по инициативе США, заявил американский президент Джо Байден. Его выступление на брифинге опубликовано на YouTube-канале Белого дома.

«Сегодня у меня есть хорошие новости с Ближнего Востока. Только что говорил с премьер-министрами Израиля [Биньямином Нетаньяху] и Ливана [Наджибом Микати]. Я рад сообщить, что их правительства приняли предложение Соединенных Штатов о прекращении разрушительного конфликта между Израилем и "Хезболлой"», – сказал Байден.

Он также поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за его содействие в достижении этого соглашения.

26 ноября Нетаньяху сообщил, что Израиль согласился на прекращение огня с Ливаном. Премьер-министр перечислил три причины этого решения: необходимость сосредоточиться на иранской угрозе и восстановить ресурсы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), а также необходимость разделения фронтов и изоляции «Хамаса», который рассчитывал, что «Хезболла» будет воевать на его стороне.

Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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