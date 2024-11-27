Байден: соглашение между Израилем и «Хезболлой» заключено по инициативе США

«Сегодня у меня есть хорошие новости с Ближнего Востока. Только что говорил с премьер-министрами Израиля [Биньямином Нетаньяху] и Ливана [Наджибом Микати]. Я рад сообщить, что их правительства приняли предложение Соединенных Штатов о прекращении разрушительного конфликта между Израилем и "Хезболлой"», – сказал Байден.