Байден: соглашение между Израилем и «Хезболлой» заключено по инициативе США
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла» достигнуто по инициативе США, заявил американский президент Джо Байден. Его выступление на брифинге опубликовано на YouTube-канале Белого дома.
«Сегодня у меня есть хорошие новости с Ближнего Востока. Только что говорил с премьер-министрами Израиля [Биньямином Нетаньяху] и Ливана [Наджибом Микати]. Я рад сообщить, что их правительства приняли предложение Соединенных Штатов о прекращении разрушительного конфликта между Израилем и "Хезболлой"», – сказал Байден.
Он также поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за его содействие в достижении этого соглашения.
26 ноября Нетаньяху сообщил, что Израиль согласился на прекращение огня с Ливаном. Премьер-министр перечислил три причины этого решения: необходимость сосредоточиться на иранской угрозе и восстановить ресурсы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), а также необходимость разделения фронтов и изоляции «Хамаса», который рассчитывал, что «Хезболла» будет воевать на его стороне.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи».