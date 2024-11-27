Захарова обвинила Запад в попытке исказить информацию о применении «Орешника»
На Западе пытаются исказить информацию о применении Россией ракетной системы «Орешник», чтобы представить страну агрессором. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Захарова отметила, что для некоторых применение «Орешника» стало «моментом абсолютной паники», тогда как другие попытались исказить информацию, утверждая, что Россия якобы использует это не для демонстрации своей стойкости перед Западом, а для угроз или проведения инициативной агрессивной линии.
Ранее в ноябре США разрешили Украине применять для ударов вглубь РФ американские дальнобойные ракеты ATACMS. 19 и 21 ноября военные объекты в Брянской и Курской областях были атакованы этим оружием и британскими ракетами Storm Shadow. В ответ Россия применила по территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением, что официально подтвердил президент РФ Владимир Путин. Она поразила объект военно-промышленного комплекса в Днепропетровске, говорил глава государства. Путин также заявил, что Москва будет решать вопрос о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей дальности в зависимости от действий США и их сателлитов.