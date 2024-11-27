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Захарова обвинила Запад в попытке исказить информацию о применении «Орешника»

Ведомости

На Западе пытаются исказить информацию о применении Россией ракетной системы «Орешник», чтобы представить страну агрессором. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Захарова отметила, что для некоторых применение «Орешника» стало «моментом абсолютной паники», тогда как другие попытались исказить информацию, утверждая, что Россия якобы использует это не для демонстрации своей стойкости перед Западом, а для угроз или проведения инициативной агрессивной линии.

Ранее в ноябре США разрешили Украине применять для ударов вглубь РФ американские дальнобойные ракеты ATACMS. 19 и 21 ноября военные объекты в Брянской и Курской областях были атакованы этим оружием и британскими ракетами Storm Shadow. В ответ Россия применила по территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением, что официально подтвердил президент РФ Владимир Путин. Она поразила объект военно-промышленного комплекса в Днепропетровске, говорил глава государства. Путин также заявил, что Москва будет решать вопрос о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей дальности в зависимости от действий США и их сателлитов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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