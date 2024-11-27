Захарова обвинила Запад в попытке исказить информацию о применении «Орешника»

Ранее в ноябре США разрешили Украине применять для ударов вглубь РФ американские дальнобойные ракеты ATACMS. 19 и 21 ноября военные объекты в Брянской и Курской областях были атакованы этим оружием и британскими ракетами Storm Shadow. В ответ Россия применила по территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением, что официально подтвердил президент РФ Владимир Путин. Она поразила объект военно-промышленного комплекса в Днепропетровске, говорил глава государства. Путин также заявил, что Москва будет решать вопрос о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей дальности в зависимости от действий США и их сателлитов.