Путин выступил с заявлением после атак западным оружием по территории России

Путин выступил с заявлением после атак западным оружием по территории РоссииПо его словам, в ответ РФ успешно провела испытания новой баллистической ракеты в безъядерном гиперзвуковом оснащении
Украина провела атаки по территории России с помощью западных ракет, в ответ РФ провела испытания системы «Орешник», заявил президент Владимир Путин во время обращения.
По словам Путина, 21 ноября в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины.
«В боевых условиях было проведено, в том числе, испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. В данном случае – с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши ракетчики назвали ее «Орешник». Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута», – заявил президент.
Глава государства уточнил, что в украинском Днепропетровске поражен один из крупнейших промышленных комплексов, производящих ракетную технику и другое вооружение.
Путин отметил, что 19 и 21 ноября военные объекты в Брянской и Курской областях были атакованы шестью американскими дальнобойными ракетами ATACMS, британскими ракетами Storm Shadow и американскими HIMARS. По словам главы государства, с этого момента ранее спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера. Российский лидер напомнил, что применение подобного оружия без прямого участия военных специалистов стран-производителей невозможно.
«Наши системы противовоздушной обороны отражали эти атаки. В результате цели, которые очевидно были поставлены перед собой противником, не достигнуты», – подчеркнул президент.
Путин отметил, что возгорание на складе боеприпасов в Брянской области, возникшее после падения обломков ракет ATACMS, ликвидировано, обошлось без жертв и значительных разрушений. Что касается Курской области, то там был атакован командный пункт российской группировки «Север». В результате атаки и противовоздушного боя есть пострадавшие, погибшие и раненые из числа личного состава подразделений внешней охраны объекта, а также обслуживающего персонала. Командный и оперативный состав пункта управления не пострадал.
Российский лидер подчеркнул, что применение противником западного дальнобойного оружия не может оказать влияния на ход боевых действий в зоне спецоперации. Вооруженные силы России успешно наступают по всем линиям боевого соприкосновения.
«Все задачи, которые мы перед собой ставим, будут решены», – подчеркнул президент.
В ходе обращения Путин также отметил, что Россия проводит испытания ракетной системы «Орешник» в боевых условиях в качестве ответной меры на агрессивные действия натовских государств в отношении России. Глава государства заявил, что Москва будет решать вопрос о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей дальности в зависимости от действий США и их сателлитов.
«Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов. А в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать так же решительно и зеркально. Об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты», – сказал Путин.
Глава государства добавил, что при выборе объектов для поражения на территории Украины в качестве ответных мер Россия заранее будет рекомендовать мирным жителям покинуть опасные территории. Такие предложения будут делаться публично и без опасений, что противник примет эту информацию к сведению. По словам Путина, средств противодействия такому оружию в мире нет, так как ракеты атакуют цели со скоростью 2,5-3 км в секунду. Это оружие не способны перехватить никакие современные системы противовоздушной обороны, как и создаваемые США системы противоракетной обороны.
«Подчеркну еще раз, что не Россия, а именно США разрушили систему международной безопасности и, продолжая бороться, цепляться за свою гегемонию, толкают весь мир к глобальному конфликту. Мы всегда предпочитали и сейчас готовы решать все спорные вопросы мирными средствами, но мы готовы также и к любому развитию событий. Если в этом кто-то еще сомневается, то напрасно. Ответ всегда "да"», – резюмировал российский лидер.