Французская ультраправая партия не приняла решения о голосовании против власти

Таким образом, Барнье может использовать конституционное положение 49.3 для обхода голосования в парламенте и принять бюджет на следующий год непосредственно правительством, так как в нижней палате законодательного органа не набирается необходимого количества голосов. Но использование этого механизма может привести к голосованию за вотум недоверия правительству в парламенте, так как и ультраправые, и ультралевые не согласны с бюджетным распределением, предложенным премьером.