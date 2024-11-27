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Французская ультраправая партия не приняла решения о голосовании против власти

Ведомости

Члены ультраправой партии «Национальное объединение» пока не определились, будут ли они голосовать за вотум недоверия правительству из-за возможной попытки премьер-министра Мишеля Барнье обойти голосование в законодательном органе по принятию бюджета на 2025 г. Об этом заявил глава финансового отдела ультраправой партии Жан-Филипп Танги. Его слова передает Bloomberg.

«Осуждение правительства – серьезное дело, к которому нельзя относиться легкомысленно», – заявил Танги на пресс-конференции во французском парламенте.

Правительственный кризис, разворачивающийся во Франции, связан с подорожанием французских облигаций на фоне немецких. Разрыв увеличился на 90 базисных пунктов, что стало высоким показателем с 2012 г.

На фоне этого парламент и правительство не могут прийти к единому мнению по принятию федерального бюджета на 2025 г.

Таким образом, Барнье может использовать конституционное положение 49.3 для обхода голосования в парламенте и принять бюджет на следующий год непосредственно правительством, так как в нижней палате законодательного органа не набирается необходимого количества голосов. Но использование этого механизма может привести к голосованию за вотум недоверия правительству в парламенте, так как и ультраправые, и ультралевые не согласны с бюджетным распределением, предложенным премьером.

При этом Барнье предупредил о «серьезных бурях» на финансовых рынках в случае отклонения бюджета и отстранения его от власти. Танги назвал это предупреждение «безосновательно опасным», так как существуют варианты законодательства, гарантирующие продолжение функционирования государства в случае провала бюджетного законопроекта.

Депутат заявил, что дебаты по бюджету еще не завершены и в законопроектах могут быть внесены существенные изменения по мере их рассмотрения в нижней и верхней палатах парламента.

«Утверждение о том, что Марин Ле Пен и Жордан Барделла уже приняли решение, было бы ложным, поскольку оно закрывает путь к окончательным переговорам», – сказал глава финансового отдела ультраправых.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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