Французская ультраправая партия не приняла решения о голосовании против власти
Члены ультраправой партии «Национальное объединение» пока не определились, будут ли они голосовать за вотум недоверия правительству из-за возможной попытки премьер-министра Мишеля Барнье обойти голосование в законодательном органе по принятию бюджета на 2025 г. Об этом заявил глава финансового отдела ультраправой партии Жан-Филипп Танги. Его слова передает Bloomberg.
«Осуждение правительства – серьезное дело, к которому нельзя относиться легкомысленно», – заявил Танги на пресс-конференции во французском парламенте.
Правительственный кризис, разворачивающийся во Франции, связан с подорожанием французских облигаций на фоне немецких. Разрыв увеличился на 90 базисных пунктов, что стало высоким показателем с 2012 г.
На фоне этого парламент и правительство не могут прийти к единому мнению по принятию федерального бюджета на 2025 г.
Таким образом, Барнье может использовать конституционное положение 49.3 для обхода голосования в парламенте и принять бюджет на следующий год непосредственно правительством, так как в нижней палате законодательного органа не набирается необходимого количества голосов. Но использование этого механизма может привести к голосованию за вотум недоверия правительству в парламенте, так как и ультраправые, и ультралевые не согласны с бюджетным распределением, предложенным премьером.
При этом Барнье предупредил о «серьезных бурях» на финансовых рынках в случае отклонения бюджета и отстранения его от власти. Танги назвал это предупреждение «безосновательно опасным», так как существуют варианты законодательства, гарантирующие продолжение функционирования государства в случае провала бюджетного законопроекта.
Депутат заявил, что дебаты по бюджету еще не завершены и в законопроектах могут быть внесены существенные изменения по мере их рассмотрения в нижней и верхней палатах парламента.
«Утверждение о том, что Марин Ле Пен и Жордан Барделла уже приняли решение, было бы ложным, поскольку оно закрывает путь к окончательным переговорам», – сказал глава финансового отдела ультраправых.