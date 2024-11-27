В Белом доме возобновляют работу над перемирием между Израилем и «Хамасом»
Администрация американского президента Джо Байдена возобновляет работу над перемирием между Израилем и палестинской группировкой «Хамас», заявил советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан.
США планируют задействовать также правительства Турции, Катара и Египта для достижения мира в ближневосточном регионе.
26 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Израиль согласился на прекращение огня с Ливаном. Байден заявил, что соглашение о прекращении огня между еврейским государством и ливанской группировкой «Хезболла» достигнуто по инициативе США.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи».