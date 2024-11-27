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В Белом доме возобновляют работу над перемирием между Израилем и «Хамасом»

Ведомости

Администрация американского президента Джо Байдена возобновляет работу над перемирием между Израилем и палестинской группировкой «Хамас», заявил советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан.

«Президент [Джо] Байден намерен начать эту работу сегодня», – сказал он в интервью MSNBC.

США планируют задействовать также правительства Турции, Катара и Египта для достижения мира в ближневосточном регионе.

26 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Израиль согласился на прекращение огня с Ливаном. Байден заявил, что соглашение о прекращении огня между еврейским государством и ливанской группировкой «Хезболла» достигнуто по инициативе США.

Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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