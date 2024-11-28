У командующих округов появятся помощники по работе с верующими военнослужащими
Министерство обороны РФ ввело должности помощников командующих военных округов по работе с верующими военнослужащими. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления (ГВПУ) Вооруженных сил РФ Олег Веселков, передает «РИА Новости».
По его словам, кандидатуры уже подобраны и назначены. «Святейший патриарх благословил святых отцов занимать такую должность», – добавил Веселков.
Современная действительность вынуждает перестраивать работу священников на спецоперации. Сейчас священники работают с военнослужащими индивидуально или по два – три человека, а не со всем взводом, отметил замглавы ГВПУ.
Такая должность очень востребована среди командующих объединениями и командиров. Как поясняет Веселков, «это, по сути, духовник командующего, который всегда рядом с ним – на передовой, на командном пункте, в войсках».
В ноябре депутаты Верховной рады Украины предложили запретить деятельность Русской православной церкви на территории Украины. 23 ноября законопроект об этом был внесен депутатом Николаем Княжицким, состоящим в партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность». Сопредседатель фракции этой партии Ирина Геращенко заявила, что цель запрета РПЦ – обеспечить порядок и укрепить национальную безопасность страны.
Инициатива о запрете РПЦ была выдвинута вскоре после рейда, который СБУ устроила в лавре 22 ноября. 22 ноября украинское интернет-издание «Страна.ua» сообщало, что СБУ «пришла с обысками» на территорию Киево-Печерской лавры. Позднее спецслужба заявила, что «проводит контрразведывательные мероприятия» на этой территории.