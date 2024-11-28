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У командующих округов появятся помощники по работе с верующими военнослужащими

Ведомости

Министерство обороны РФ ввело должности помощников командующих военных округов по работе с верующими военнослужащими. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления (ГВПУ) Вооруженных сил РФ Олег Веселков, передает «РИА Новости».

По его словам, кандидатуры уже подобраны и назначены. «Святейший патриарх благословил святых отцов занимать такую должность», – добавил Веселков.

Современная действительность вынуждает перестраивать работу священников на спецоперации. Сейчас священники работают с военнослужащими индивидуально или по два – три человека, а не со всем взводом, отметил замглавы ГВПУ.

Такая должность очень востребована среди командующих объединениями и командиров. Как поясняет Веселков, «это, по сути, духовник командующего, который всегда рядом с ним – на передовой, на командном пункте, в войсках».

В ноябре депутаты Верховной рады Украины предложили запретить деятельность Русской православной церкви на территории Украины. 23 ноября законопроект об этом был внесен депутатом Николаем Княжицким, состоящим в партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность». Сопредседатель фракции этой партии Ирина Геращенко заявила, что цель запрета РПЦ – обеспечить порядок и укрепить национальную безопасность страны.

Инициатива о запрете РПЦ была выдвинута вскоре после рейда, который СБУ устроила в лавре 22 ноября. 22 ноября украинское интернет-издание «Страна.ua» сообщало, что СБУ «пришла с обысками» на территорию Киево-Печерской лавры. Позднее спецслужба заявила, что «проводит контрразведывательные мероприятия» на этой территории.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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