Axios: Байден рекомендовал Нетаньяху заключить соглашение по Газе

Перемирие между Израилем и «Хезболлой» вступило в силу в 4:00 (5:00 мск) 27 ноября. В рамках соглашения о прекращении огня Израиль постепенно выведет своих солдат из Южного Ливана в течение следующих 60 дней, а ливанская армия и силы государственной безопасности займут территорию на юге страны. «Хезболла» должна будет отступить к северу от реки Литани, прекратив свое присутствие на юге Ливана. Соединенные Штаты и Франция обязались сотрудничать с Израилем и Ливаном, чтобы обеспечить полное выполнение соглашения, другие союзники также окажут помощь.