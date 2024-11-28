Axios: Байден рекомендовал Нетаньяху заключить соглашение по Газе
Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что после соглашения о прекращении огня в Ливане основное внимание нужно сосредоточить на достижении соглашения об освобождении заложников и прекращении огня в Газе. Об этом пишет Axios со ссылкой на двух американских чиновников.
Источники заявили, что разговор между Байденом и Нетаньяху длился несколько минут, и единственной темой, которая обсуждалась помимо Ливана, была сделка по Газе.
«Сейчас у нас есть возможность. Давайте освободим заложников», – сказал Байден (со слов источников). Премьер-министр Израиля ответил положительно и сказал, что хочет попробовать.
Высокопоставленный израильский министр сообщил Axios, что Нетаньяху заинтересован в продвижении частичной сделки по освобождению заложников, которая не обяжет его согласиться на прекращение войны и полный вывод израильских войск из Газы.
Перемирие между Израилем и «Хезболлой» вступило в силу в 4:00 (5:00 мск) 27 ноября. В рамках соглашения о прекращении огня Израиль постепенно выведет своих солдат из Южного Ливана в течение следующих 60 дней, а ливанская армия и силы государственной безопасности займут территорию на юге страны. «Хезболла» должна будет отступить к северу от реки Литани, прекратив свое присутствие на юге Ливана. Соединенные Штаты и Франция обязались сотрудничать с Израилем и Ливаном, чтобы обеспечить полное выполнение соглашения, другие союзники также окажут помощь.
Бои в секторе Газа начались 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи».