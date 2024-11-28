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Совет глав правительств стран СНГ пройдет в Москве 12 декабря

Ведомости

Совет глав правительств государств (СГП) СНГ будет проведен 12 декабря. Об этом журналистам сообщил постоянный представитель Российской Федерации при уставных и других органах Содружества Андрей Грозов перед заседанием постпредов СНГ в Минске.

«Совет глав правительств стран СНГ состоится 12 декабря в Москве», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Совет глав правительств СНГ был создан соглашением о координационных институтах СНГ от 21 декабря 1991 г. Является уставным органом Содружества и вторым по значению после Совета глав государств. СГП координирует взаимодействие между странами – участниками Содружества в области экономики, социальной и других сферах, принимает решения на основе консенсуса. Заседания СГП СНГ проходят дважды в год – обычно весной и осенью. При этом по инициативе правительства одной из стран могут созываться внеочередные заседания Совета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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