Совет глав правительств стран СНГ пройдет в Москве 12 декабря

Совет глав правительств СНГ был создан соглашением о координационных институтах СНГ от 21 декабря 1991 г. Является уставным органом Содружества и вторым по значению после Совета глав государств. СГП координирует взаимодействие между странами – участниками Содружества в области экономики, социальной и других сферах, принимает решения на основе консенсуса. Заседания СГП СНГ проходят дважды в год – обычно весной и осенью. При этом по инициативе правительства одной из стран могут созываться внеочередные заседания Совета.