Новым прокурором Москвы назначен Максим Жук
Максим Жук, который с января 2024 г. возглавлял прокуратуру Тверской области, назначен новым прокурором Москвы. Соответствующий указ президента размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Указ подписан 28 ноября и вступает в силу с сегодняшнего дня. Бывший прокурор Москвы Денис Попов ушел в отставку по выслуге лет в августе 2024 г.
Он находился в официальном отпуске. В это время его обязанности временно исполнял первый заместитель прокурора Сергей Савенков. По данным СМИ, Попов сам подал прошение об уходе на пенсию.