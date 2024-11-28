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Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о МСУ во втором чтении 11 декабря

Ведомости

Государственная дума рассмотрит законопроект об организации местного самоуправления (МСУ) 11 декабря. Об этом рассказал председатель комитета по госстроительству Павел Крашенинников.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки ко второму чтению. По словам Крашенинникова, поступило 332 поправки на принятие и 395 поправок на отклонение.

Законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» сенатор Совета Федерации Андрей Клишас и Крашенинников внесли на рассмотрение еще в декабре 2021 г. Документ был принят в первом чтении в январе 2022 г.

Срок представления поправок ко второму чтению несколько раз переносился. Принятие реформы МСУ было отложено из-за президентских выборов, говорили «Ведомостям» в 2023 г. источники. Ко второму чтению законопроекта поступило 940 поправок. Основные из них касаются статей, связанных с полномочиями и с переходом на одноуровневую систему МСУ, рассказал «Ведомостям» в ноябре Крашенинников. По его словам, 20 регионов уже перешли на такую систему МСУ и еще более 25 регионов готовятся к принятию региональных законов. При этом есть субъекты РФ, которые не очень хотят переходить на новую систему, в частности, «продолжается дискуссия с Татарстаном», говорил депутат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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