Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о МСУ во втором чтении 11 декабря
Государственная дума рассмотрит законопроект об организации местного самоуправления (МСУ) 11 декабря. Об этом рассказал председатель комитета по госстроительству Павел Крашенинников.
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки ко второму чтению. По словам Крашенинникова, поступило 332 поправки на принятие и 395 поправок на отклонение.
Законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» сенатор Совета Федерации Андрей Клишас и Крашенинников внесли на рассмотрение еще в декабре 2021 г. Документ был принят в первом чтении в январе 2022 г.
Срок представления поправок ко второму чтению несколько раз переносился. Принятие реформы МСУ было отложено из-за президентских выборов, говорили «Ведомостям» в 2023 г. источники. Ко второму чтению законопроекта поступило 940 поправок. Основные из них касаются статей, связанных с полномочиями и с переходом на одноуровневую систему МСУ, рассказал «Ведомостям» в ноябре Крашенинников. По его словам, 20 регионов уже перешли на такую систему МСУ и еще более 25 регионов готовятся к принятию региональных законов. При этом есть субъекты РФ, которые не очень хотят переходить на новую систему, в частности, «продолжается дискуссия с Татарстаном», говорил депутат.