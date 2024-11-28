Путин заявил о заинтересованности России в возобновлении отношений с Европой

17 ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что допускает телефонный разговор с Путиным, «когда появятся соответствующие условия и обстоятельства». На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что российский лидер неоднократно говорил о том, что остается открытым для всех контактов, поэтому «как только желание появится с французской стороны или со стороны других стран поговорить, они смогут это сделать».