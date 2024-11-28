Путин заявил о заинтересованности России в возобновлении отношений с Европой
Россия заинтересована в том, чтобы возобновить отношения с европейскими странами и они также имеют не меньший интерес в этом, заявил президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам своего визита в Казахстан.
По словам главы государства, Россия не виновата в деградации отношений с Европой. В частности, к этому привело внутреннее состояние европейской политики.
«Европу опустили ниже плинтуса, она перестала существовать как независимый политический суверенный центр мировой политики. Под дудку американской администрации пляшет польку «Бабочку» только так, по первому свистку, даже в ущерб себе», – сказал президент.
Путин выразил надежду, что это «когда-то пройдет» и Россия восстановит отношения с Европой. По его словам, в этом заинтересованы и Россия, и европейские партнеры.
«Они не меньше, если не больше, в этом заинтересованы», – подчеркнул президент, выразив надежду, что естественный интерес в отношениях с Россией ради своих народов возобладает в европейских странах.
15 ноября Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели первый за два года телефонный разговор по инициативе немецкой стороны. Беседа двух лидеров продолжалась около часа. В интервью Süddeutsche Zeitung канцлер ФРГ отмечал, что единственный способ понять позицию президента России по переговорам с Украиной – обсудить эту тему с ним лично.
17 ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что допускает телефонный разговор с Путиным, «когда появятся соответствующие условия и обстоятельства». На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что российский лидер неоднократно говорил о том, что остается открытым для всех контактов, поэтому «как только желание появится с французской стороны или со стороны других стран поговорить, они смогут это сделать».