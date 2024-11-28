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Путин заявил о заинтересованности России в возобновлении отношений с Европой

Ведомости

Россия заинтересована в том, чтобы возобновить отношения с европейскими странами и они также имеют не меньший интерес в этом, заявил президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам своего визита в Казахстан.

По словам главы государства, Россия не виновата в деградации отношений с Европой. В частности, к этому привело внутреннее состояние европейской политики.

«Европу опустили ниже плинтуса, она перестала существовать как независимый политический суверенный центр мировой политики. Под дудку американской администрации пляшет польку «Бабочку» только так, по первому свистку, даже в ущерб себе», – сказал президент.

Путин выразил надежду, что это «когда-то пройдет» и Россия восстановит отношения с Европой. По его словам, в этом заинтересованы и Россия, и европейские партнеры.

«Они не меньше, если не больше, в этом заинтересованы», – подчеркнул президент, выразив надежду, что естественный интерес в отношениях с Россией ради своих народов возобладает в европейских странах.

15 ноября Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели первый за два года телефонный разговор по инициативе немецкой стороны. Беседа двух лидеров продолжалась около часа. В интервью Süddeutsche Zeitung канцлер ФРГ отмечал, что единственный способ понять позицию президента России по переговорам с Украиной – обсудить эту тему с ним лично.

17 ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что допускает телефонный разговор с Путиным, «когда появятся соответствующие условия и обстоятельства». На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что российский лидер неоднократно говорил о том, что остается открытым для всех контактов, поэтому «как только желание появится с французской стороны или со стороны других стран поговорить, они смогут это сделать».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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