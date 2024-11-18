Кремль: Путин и Макрон поговорят при желании Парижа

«Путин неоднократно возобновлял свои слова о том, что он остается открытым для всех контактов. И никоим образом российская сторона не была инициатором сворачивания этих контактов. Поэтому как только желание появится с французской стороны или со стороны других стран поговорить, они смогут это сделать», – сказал он.