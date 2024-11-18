Кремль: Путин и Макрон поговорят при желании Парижа
Франция пока не проявляла инициативу в контексте возможного разговора президента Эммануэля Макрона с лидером России Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напомнив, что Москва не отказывалась от контактов.
«Путин неоднократно возобновлял свои слова о том, что он остается открытым для всех контактов. И никоим образом российская сторона не была инициатором сворачивания этих контактов. Поэтому как только желание появится с французской стороны или со стороны других стран поговорить, они смогут это сделать», – сказал он.
17 ноября Макрон заявил, что не исключает телефонного разговора с Путиным, «когда появятся соответствующие условия и обстоятельства». Президент Франции выступил за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине, передает BFMTV.
15 ноября состоялся телефонный разговор Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем. Стороны провели «подробный и откровенный обмен мнениями» по ситуации на Украине, сообщили в Кремле. Разговор Путина и Шольца продлился час, уточнял Песков.