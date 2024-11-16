Песков: телефонный разговор Путина и Шольца продолжался в течение часа

Путин и Шольц провели телефонный разговор 15 ноября – он стал первым с декабря 2022 г. Стороны провели «подробный и откровенный обмен мнениями» по ситуации на Украине, сообщили в Кремле. При этом 11 ноября Песков отвечал журналистам на брифинге, что никаких сигналов по контактам с немецкой стороны в Кремле не получали. «И, собственно, также на Валдае, хочу вам напомнить, именно Путин сказал, что и Шольц, и [президент Франции Эммануэль] Макрон сами ушли со связи и не хотят разговаривать», – говорил Песков. По его словам, соответствующих сигналов от них «надо дождаться».