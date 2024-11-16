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Песков: телефонный разговор Путина и Шольца продолжался в течение часа

Ведомости

Президент России Владимир Путин разговаривал с канцлером Германии Олафом Шольцем по телефону в течение часа. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Час. Один час», – заявил Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.

Путин и Шольц провели телефонный разговор 15 ноября – он стал первым с декабря 2022 г. Стороны провели «подробный и откровенный обмен мнениями» по ситуации на Украине, сообщили в Кремле. При этом 11 ноября Песков отвечал журналистам на брифинге, что никаких сигналов по контактам с немецкой стороны в Кремле не получали. «И, собственно, также на Валдае, хочу вам напомнить, именно Путин сказал, что и Шольц, и [президент Франции Эммануэль] Макрон сами ушли со связи и не хотят разговаривать», – говорил Песков. По его словам, соответствующих сигналов от них «надо дождаться».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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