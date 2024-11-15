Путин и Шольц созвонились впервые с 2022 года

Путин и Шольц созвонились впервые с 2022 годаРазговор двух лидеров продлился около часа
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели телефонный разговор. Об этом сообщается на сайте правительства Германии.
Шольц в ходе разговора, как рассказали в немецком кабмине, осудил спецоперацию на Украине и призвал Путина прекратить ее и вывести российских военных. Канцлер ФРГ призвал к переговорам для урегулирования конфликта и достижения справедливого и прочного мира. По его словам, Германия намерена поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
Перед разговором с Путиным Шольц созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским и собирается поговорить с ним и после беседы с российским лидером, уточнили в кабмине.
Этот звонок стал первым прямым общением лидеров стран за последние два года. По данным Reuters, он продлился около часа. ТАСС со ссылкой на источник в правительстве ФРГ сообщил, что Шольц и Путин договорились поддерживать контакт. Власти Германии проинформируют союзников и партнеров об этом разговоре.
Позже в Кремле подтвердили факт разговора, указав, что он состоялся по инициативе немецкой стороны. Пресс-служба президента уточнила, что лидеры двух стран провели «подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине».
«Владимир Путин напомнил, что нынешний кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, направленной на создание на украинской территории антироссийского плацдарма при игнорировании интересов нашей страны в сфере безопасности и попрании прав русскоязычных жителей», – сообщили в Кремле.
Говоря о возможности дипломатического урегулирования конфликта на Украине, Путин указал Шольцу, что Москва не отказывалась от переговоров и остается открытой к идее об их проведении, однако от этого сейчас отказываются в Киеве. Глава российского государства также подчеркнул, что возможные договоренности по Украине должны обязательно учитывать интересы России в сфере безопасности, а также исходить из текущих территориальных реалий. Кроме того, они должны быть направлены на устранение изначальных причин возникновения конфликта.
15 ноября Bloomberg сообщил, что Путин и Шольц проведут телефонный разговор. Отмечалось, что беседа российского главы и канцлера Германии пройдет в критический момент для Украины. Страна готовится к третьей зиме в условиях военных действий на фоне того, что значительная часть украинской энергетической инфраструктуры повреждена или разрушена.
11 ноября Шольц в интервью телеканалу ARD заявлял, что «подходящее время» для разговора с Путиным скоро настанет. Он уточнял, что разговору должны предшествовать многочисленные контакты, которые ведутся на протяжении долгого времени. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Путин остается открытым для всех контактов, но какой-либо подготовки «пока не ведется».
В предыдущий раз Путин и Шольц говорили по телефону 30 марта 2022 г. Тогда глава государства проинформировал канцлера ФРГ о решении перейти на поставки газа, в частности в Германию, за российские рубли. Стороны также обсудили очередной раунд переговоров России и Украины в Стамбуле и вопросы обеспечения безопасной эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий.