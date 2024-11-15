Путин и Шольц созвонились впервые с 2022 года

Говоря о возможности дипломатического урегулирования конфликта на Украине, Путин указал Шольцу, что Москва не отказывалась от переговоров и остается открытой к идее об их проведении, однако от этого сейчас отказываются в Киеве. Глава российского государства также подчеркнул, что возможные договоренности по Украине должны обязательно учитывать интересы России в сфере безопасности, а также исходить из текущих территориальных реалий. Кроме того, они должны быть направлены на устранение изначальных причин возникновения конфликта.