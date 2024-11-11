Кремль: подготовка к разговору Путина и Шольца сейчас не проводится
Президент России Владимир Путин остается открытым для всех контактов, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. При этом он уточнил, что сейчас подготовка к этому не идет.
«Какой-либо подготовки сейчас пока не ведется, никаких сигналов мы не получили. И, собственно, также на Валдае, хочу вам напомнить, именно Путин сказал, что и Шольц, и [президент Франции Эммануэль] Макрон сами ушли со связи и не хотят разговаривать», – уточнил Песков. По его словам, соответствующих сигналов от них «надо дождаться».
До этого Шольц в интервью телеканалу ARD заявлял, что «подходящее время» для разговора с Путиным скоро настанет. Разговору с главой РФ должны предшествовать многочисленные контакты, которые ведутся на протяжении долгого времени, добавил он.
Путин неоднократно заявлял, что российские власти никогда не отказывались и не отказываются от контактов с Западом. Президент также отмечал, что заявления европейских лидеров о том, что он якобы отказываться от каких-то разговоров, являются ложью.