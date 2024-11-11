Кремль: подготовка к разговору Путина и Шольца сейчас не проводится

«Какой-либо подготовки сейчас пока не ведется, никаких сигналов мы не получили. И, собственно, также на Валдае, хочу вам напомнить, именно Путин сказал, что и Шольц, и [президент Франции Эммануэль] Макрон сами ушли со связи и не хотят разговаривать», – уточнил Песков. По его словам, соответствующих сигналов от них «надо дождаться».