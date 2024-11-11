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Кремль: подготовка к разговору Путина и Шольца сейчас не проводится

Ведомости

Президент России Владимир Путин остается открытым для всех контактов, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. При этом он уточнил, что сейчас подготовка к этому не идет.

«Какой-либо подготовки сейчас пока не ведется, никаких сигналов мы не получили. И, собственно, также на Валдае, хочу вам напомнить, именно Путин сказал, что и Шольц, и [президент Франции Эммануэль] Макрон сами ушли со связи и не хотят разговаривать», – уточнил Песков. По его словам, соответствующих сигналов от них «надо дождаться».

До этого Шольц в интервью телеканалу ARD заявлял, что «подходящее время» для разговора с Путиным скоро настанет. Разговору с главой РФ должны предшествовать многочисленные контакты, которые ведутся на протяжении долгого времени, добавил он.

Путин неоднократно заявлял, что российские власти никогда не отказывались и не отказываются от контактов с Западом. Президент также отмечал, что заявления европейских лидеров о том, что он якобы отказываться от каких-то разговоров, являются ложью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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