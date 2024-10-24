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Президент России заявил об открытости к контактам с Западом

Ведомости

Российские власти никогда не отказывались и не отказываются от контактов с Западом, заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани президент РФ Владимир Путин.

«Мы не отказываемся и никогда не отказывались – и сейчас не отказываемся. Если кто-то хочет возобновить с нами отношения – пожалуйста. Мы же все время об этом говорим, но не навязываемся», – сказал Путин.

Президент подчеркнул, что заявления европейских лидеров о том, что он якобы отказывается от каких-то разговоров, являются «ложью».

Ранее в октябре министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Путин не желает говорить с канцлером Германии Олафом Шольцем на тему посредничества в установлении мира на Украине. До этого немецкая газета Die Zeit со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что Шольц хочет впервые за два года лично переговорить по телефону с президентом РФ. По данным СМИ, звонок планируется в преддверии саммита G20 в Бразилии, но Берлин на момент публикации материала официально не запрашивал разговор у Москвы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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