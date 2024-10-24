Президент России заявил об открытости к контактам с Западом
Российские власти никогда не отказывались и не отказываются от контактов с Западом, заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани президент РФ Владимир Путин.
«Мы не отказываемся и никогда не отказывались – и сейчас не отказываемся. Если кто-то хочет возобновить с нами отношения – пожалуйста. Мы же все время об этом говорим, но не навязываемся», – сказал Путин.
Президент подчеркнул, что заявления европейских лидеров о том, что он якобы отказывается от каких-то разговоров, являются «ложью».
Ранее в октябре министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Путин не желает говорить с канцлером Германии Олафом Шольцем на тему посредничества в установлении мира на Украине. До этого немецкая газета Die Zeit со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что Шольц хочет впервые за два года лично переговорить по телефону с президентом РФ. По данным СМИ, звонок планируется в преддверии саммита G20 в Бразилии, но Берлин на момент публикации материала официально не запрашивал разговор у Москвы.