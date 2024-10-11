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Глава МИД Германии заявила о нежелании Путина говорить с Шольцем об Украине

Ведомости

Президент России Владимир Путин не желает говорить с канцлером Германии Олафом Шольцем на тему посредничества в установлении мира на Украине. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, пишет Reuters.

«Украина готова к справедливому миру. <…> В эти дни он [Путин] больше не готов даже разговаривать с канцлером Германии по телефону», – заявила Бербок в Берлине, где сегодня проходит встреча Шольца и президента Украины Владимира Зеленского.

Немецкая газета Die Zeit со ссылкой на источники в правительстве сообщила 1 октября, что канцлер ФРГ хочет впервые за два года лично переговорить по телефону с Путиным. По данным СМИ, звонок планируется в преддверии саммита G20 в Бразилии, но Берлин на момент публикации материала официально не запрашивал разговор у Москвы.

2 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Германии сведены «фактически к нулевому состоянию» по инициативе Берлина. При этом, подчеркнул представитель Кремля, Путин был и остается открытым для диалога.

Германия является одной из стран Запада, которые существенно нарастили поставки вооружений на Украине после начала спецоперации, также она в рамках ЕС ввела многочисленные новые санкции против России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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