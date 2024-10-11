Глава МИД Германии заявила о нежелании Путина говорить с Шольцем об Украине
Президент России Владимир Путин не желает говорить с канцлером Германии Олафом Шольцем на тему посредничества в установлении мира на Украине. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, пишет Reuters.
«Украина готова к справедливому миру. <…> В эти дни он [Путин] больше не готов даже разговаривать с канцлером Германии по телефону», – заявила Бербок в Берлине, где сегодня проходит встреча Шольца и президента Украины Владимира Зеленского.
Немецкая газета Die Zeit со ссылкой на источники в правительстве сообщила 1 октября, что канцлер ФРГ хочет впервые за два года лично переговорить по телефону с Путиным. По данным СМИ, звонок планируется в преддверии саммита G20 в Бразилии, но Берлин на момент публикации материала официально не запрашивал разговор у Москвы.
2 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Германии сведены «фактически к нулевому состоянию» по инициативе Берлина. При этом, подчеркнул представитель Кремля, Путин был и остается открытым для диалога.
Германия является одной из стран Запада, которые существенно нарастили поставки вооружений на Украине после начала спецоперации, также она в рамках ЕС ввела многочисленные новые санкции против России.