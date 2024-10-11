Глава МИД Германии заявила о нежелании Путина говорить с Шольцем об Украине

Немецкая газета Die Zeit со ссылкой на источники в правительстве сообщила 1 октября, что канцлер ФРГ хочет впервые за два года лично переговорить по телефону с Путиным. По данным СМИ, звонок планируется в преддверии саммита G20 в Бразилии, но Берлин на момент публикации материала официально не запрашивал разговор у Москвы.