Die Zeit узнала о планах Шольца позвонить Путину
Канцлер Германии Олаф Шольц хочет впервые за два года лично по телефону говорить с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает Die Zeit со ссылкой на источники в правительстве.
По данным газеты, звонок планируется в преддверии саммита G20 в Бразилии, но Берлин пока официально не запрашивал разговор у Москвы.
Согласно данным на сайте Кремля, в предыдущий раз Путин и Шольц говорили по телефону 30 марта 2022 г. Тогда российский лидер проинформировал канцлера ФРГ о решении перейти на поставки газа, в частности, в Германию, за российские рубли. Также стороны обсудили очередной раунд переговоров России и Украины в Стамбуле и вопросы обеспечения безопасной эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий, в том числе из Мариуполя.
Как отмечает Die Zeit, президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Джо Байден также не общались с Путиным лично более двух лет. Разговор с американским лидером состоялся в предыдущий раз 31 декабря 2021 г., а с французским – 11 сентября 2022-го, утверждается на сайте Кремля. При этом в Белом доме сообщали, что Байден общался с Путиным по телефону 12 февраля 2022 г.
Единственным европейским лидером, который за последние два года лично говорил с Путиным, является премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. 5 июля 2024 г. он прибыл в Москву, назвав свой визит продолжением «мирной миссии». В России он провел переговоры с Путиным, во время которых обсуждался конфликт на Украине. Российский и венгерский лидеры также говорили об архитектуре безопасности в Европе.