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Die Zeit узнала о планах Шольца позвонить Путину

Ведомости

Канцлер Германии Олаф Шольц хочет впервые за два года лично по телефону говорить с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает Die Zeit со ссылкой на источники в правительстве.

По данным газеты, звонок планируется в преддверии саммита G20 в Бразилии, но Берлин пока официально не запрашивал разговор у Москвы.

Согласно данным на сайте Кремля, в предыдущий раз Путин и Шольц говорили по телефону 30 марта 2022 г. Тогда российский лидер проинформировал канцлера ФРГ о решении перейти на поставки газа, в частности, в Германию, за российские рубли. Также стороны обсудили очередной раунд переговоров России и Украины в Стамбуле и вопросы обеспечения безопасной эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий, в том числе из Мариуполя.

Как отмечает Die Zeit, президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Джо Байден также не общались с Путиным лично более двух лет. Разговор с американским лидером состоялся в предыдущий раз 31 декабря 2021 г., а с французским – 11 сентября 2022-го, утверждается на сайте Кремля. При этом в Белом доме сообщали, что Байден общался с Путиным по телефону 12 февраля 2022 г.

Единственным европейским лидером, который за последние два года лично говорил с Путиным, является премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. 5 июля 2024 г. он прибыл в Москву, назвав свой визит продолжением «мирной миссии». В России он провел переговоры с Путиным, во время которых обсуждался конфликт на Украине. Российский и венгерский лидеры также говорили об архитектуре безопасности в Европе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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