Die Zeit узнала о планах Шольца позвонить Путину

Как отмечает Die Zeit, президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Джо Байден также не общались с Путиным лично более двух лет. Разговор с американским лидером состоялся в предыдущий раз 31 декабря 2021 г., а с французским – 11 сентября 2022-го, утверждается на сайте Кремля. При этом в Белом доме сообщали, что Байден общался с Путиным по телефону 12 февраля 2022 г.