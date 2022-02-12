Путин поговорил с Байденом и Макроном об Украине

Как говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, Байден в разговоре с Путиным «ясно дал понять», что в случае «вторжения» России на Украину США вместе с союзниками и партнерами «отреагируют решительно и возложат на Россию быстрые и серьезные издержки». Американский лидер, говорится в сообщении, подчеркнул, что «вторжение», кроме всего прочего, не только «приведет к массовым человеческим страданиям», но и «ослабит авторитет» страны. «Хотя Соединенные Штаты по-прежнему готовы заниматься дипломатией при полной координации с нашими союзниками и партнерами, мы в равной степени готовы и к другим сценариям», – цитирует президента США пресс-служба Белого дома.