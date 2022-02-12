Путин поговорил с Байденом и Макроном об Украине

Путин поговорил с Байденом и Макроном об УкраинеФоном переговоров стало обсуждение в западных СМИ даты мнимого «вторжения России»
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, а до этого – с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на фоне очередной эскалации ситуации вокруг Украины. Она была вызвана заявлением советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана от 11 февраля о полной готовности России к «вторжению» на Украину в любой момент, а также сообщениями западных медиа о «точной» дате предполагаемой «атаки».
Угрозы Байдена и диалог с Макроном
Как говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, Байден в разговоре с Путиным «ясно дал понять», что в случае «вторжения» России на Украину США вместе с союзниками и партнерами «отреагируют решительно и возложат на Россию быстрые и серьезные издержки». Американский лидер, говорится в сообщении, подчеркнул, что «вторжение», кроме всего прочего, не только «приведет к массовым человеческим страданиям», но и «ослабит авторитет» страны. «Хотя Соединенные Штаты по-прежнему готовы заниматься дипломатией при полной координации с нашими союзниками и партнерами, мы в равной степени готовы и к другим сценариям», – цитирует президента США пресс-служба Белого дома.
Разговор Путина и Байдена продолжался около часа и завершился к 20:17 мск. Сообщения об этом разговоре на сайте Кремля пока нет.
До разговора с Байденом Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, которые, как сообщили агентству AFP в Елисейском дворце, продлились 1 час 40 минут.
В 18:47 мск было опубликовано и сообщение об их итогах на сайте Кремля. Разговор Путина и Макрона, говорится в нем, был посвящен «углубленному обмену мнениями» по гарантиям безопасности в Европе и «преодолению тупика» в урегулировании «внутриукраинского конфликта». Доказательством тупика, стали результаты встречи политсоветников в «нормандском формате» 10 февраля в Берлине, говорится в на сайте Кремля. «Владимир Путин вновь обратил внимание на отсутствие содержательной реакции США и НАТО на известные российские инициативы. Подчеркнуто и нежелание ведущих западных стран подтолкнуть киевские власти к выполнению Минских договорённостей», – сообщил Кремль.
Пресс-служба французского лидера подтвердила названные Кремлем темы разговора – выполнения Минских соглашений и условий безопасности в Европе. Об угрозах в адрес России речь не шла. «Президент [Французской] Республики передал собеседнику опасения своих европейских партнеров и союзников. Оба [лидера] выразили желание продолжить диалог по этим двум пунктам», – говорится в сообщении на сайте Елисейского дворца по итогам звонка.
Салливан и «точные даты» «вторжения»
Советник президента США Салливан 11 февраля заявил, что Россия может напасть на Украину еще до конца Олимпиады, то есть до 20 февраля. Он предположил, что вторжение «вероятно начнется с воздушной бомбардировки и ракетных атак, после которых последует наземная операция». Данные разведки, подтверждавшие его слова, Салливан приводить отказался. Также советник американского президента пояснил, что не знает об окончательном решении Москвы.
Но, по словам Салливана, Запад как никогда объединился и готов дать «решительный ответ» на возможное нападение России на Украину в виде всеобъемлющих санкций, однако дипломатическое урегулирование проблемы также возможно. Рынок отреагировал на эти новости падением рубля и рекордным с 2014 г. подорожанием нефти – на лондонской бирже ICE она торговалась накануне выше $95/барр. впервые с 2014 г. Упал индекс Мосбиржи и акции ряда крупных российских компаний.
Предполагаемое время «российского вторжения», помимо американского чиновника, назвало несколько западных СМИ. Агентство Bloomberg указало в качестве такой даты 15 февраля. «Действия России могут включать провокацию в Донбассе... или нападение на столицу страны Киев», – сообщили Bloomberg неназванные источники. Ранее агентство уже выпустило материал под заголовком «Россия вторгается на Украину». За это Bloomberg пришлось извиняться, а публикацию текста объяснили технической ошибкой.
Другую дату – 16 февраля – называет издание Politico, ссылаясь на американских чиновников. Эту же дату со ссылкой на анонимные разведданные называет и немецкий Bild. Причем таблоид описал даже сценарий создания марионеточного правительства и Верховной рады, управляемых из Москвы. Наконец, на 16 февраля указывает в своей публикации, основанной на источниках, якобы знакомых с итогами брифинга ЦРУ, и немецкий журнал Spiegel.
Западные страны также продемонстрировали, что принимают меры по обеспечению безопасности своих граждан на Украине. За неполные сутки 12 февраля в общей сложности 26 стран рекомендовали своим гражданам покинуть Украину или воздержаться от поездок в страну. Нидерландский авиаперевозчик KLM прекратил полеты в Киев из-за военной угрозы. США и Великобритания также объявили об эвакуации своих военных специалистов, обучающих украинских силовиков.
Кроме того, согласно распоряжению госдепартамента США, из посольства в Киеве отозваны сотрудники, не занимающие ключевые должности. Как заявила 12 февраля министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, Берлин сокращает персонал посольства в Киеве и переносит генконсульство из Днепра западнее, во Львов, а Нидерланды переводят туда посольство из украинской столицы.
Часть своих дипломатов отозвала с Украины и Россия. Как сообщил 12 февраля официальный представитель МИД Мария Захарова, штат российских госучреждений на Украине оптимизируют из-за угрозы провокаций. «Обращаем внимание на то, что наши посольства и консульства продолжат выполнение своих основных функций», – подчеркнула Захарова. МИД в своем заявлении обвиняет Запад в искусственной эскалации ситуации. «Можно говорить о сговоре властей западных стран и СМИ в целях нагнетания искусственной напряженности вокруг Украины путем массированного и скоординированного вброса ложной информации в геополитических интересах», – говорится в сообщении МИД.
На объявление точных дат российского «вторжения» отреагировали и в Киеве. 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стало «чересчур много информации относительно глубокой, полномасштабной войны». Он попросил западных союзников поделиться с Украиной такой информацией, если она есть.
Кроме того, вечером 12 февраля состоялся телефонный разговор главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Как говорится в сообщении на сайте российского дипломатического ведомства, Лавров заявил, что Запад сообщениями о грядущей «агрессии» России провоцирует Киев на «силовое решение» конфликта в Донбассе.
Эскалация или продолжение диалога?
На 15 февраля – одну из предполагаемых дат «вторжения» – в Москве запланирована встреча с Путиным нового канцлера ФРГ Олафа Шольца. За день до этого, в понедельник 14 февраля, Шольц прибудет в Киев и встретится с Зеленским.
Встреча Шольца с Путиным должна быть замыкающей в серии визитов, которые требовались для согласования позиции Запада по Украине и трансляции ее России, напоминает научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО Артем Соколов. Так что от того, состоится ли приезд Шольца в Москву, и, если состоится, какими будут его итоги, зависит судьба всего диалога по проблеме европейской безопасности, говорит Соколов.
В случае отсутствия «российского вторжения», говорит научный сотрудник ИМЭМО Дмитрий Стефанович, западные страны смогут заявить, что его «предотвратили» путем анонса санкций, переброски войск в страны Центральной и Восточной Европы и поставки вооружений Украине. На деле же весьма сомнительно, что руководство России полагает возможным военным путем добиться «мира, лучшего, чем довоенный», заключает эксперт.
В то же время «коллективный Запад» разговор Байдена и Путина не успокоит, поскольку там слишком много желающих, чтобы война России и Украины действительно началась, считает директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.