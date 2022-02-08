Эмманюэль Макрон привез в Киев минские соглашения

Эмманюэль Макрон привез в Киев минские соглашенияФранция хочет положить их выполнение в основу системы европейской безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил желание выполнять минские соглашения и приверженность сохранению режима прекращения огня в Донбассе. Об этом заявил 8 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Киеве по итогам встречи лидеров двух государств. «Я обсуждал эти вопросы с президентом [России Владимиром] Путиным вчера (7 февраля. – «Ведомости»), и он [также] подтвердил свои намерения продолжать выполнение минских соглашений. Также я услышал сегодня от вас (Зеленского. – «Ведомости»), что вы готовы выполнять эти соглашения. Сегодня это единственный путь, который позволит идти к устойчивому миру», – сказал Макрон. Он подчеркнул, что «подписанные в феврале 2015 г. соглашения – инструмент защиты суверенитета и территориальной целостности Украины», отметив, что они должны быть «полностью выполнены».
«Франция и Германия готовы эти обязательства подтвердить, [они] будут продолжать играть роль посредников, чтобы урегулировать конфликт. В четверг, 10 февраля, по его словам, состоится новая встреча политсоветников лидеров Германии, Франции, России и Украины по урегулированию конфликта в Донбассе и он ждет от нее результатов. «Нам нужно вернуться к определенным системам гарантий, которые обеспечивали бы нам всем этот порядок», – сказал Макрон, отметив, что именно эти вопросы он обговаривал с президентом Зеленским, 7 февраля – с президентом Путиным, а еще раньше – с европейскими, американскими, евроатлантическими партнерами.
«В ближайшие дни и месяцы нам необходимо совместно сделать все необходимое для того, чтобы мы смогли представить новые механизмы гарантий безопасности и с их помощью получить ощутимую деэскалацию. Очень важная задача на ближайшие дни стоит. Во-первых, нам нужно методично идти по пути выполнения минских соглашений. Во-вторых, предстоит широкий диалог по всем вопросам безопасности», – сказал Эмманюэль Макрон.
Он добавил, отвечая на вопросы журналистов, что не отрицает политики открытых дверей НАТО для членства Украины, а информация об обсуждении им с Путиным «финляндизации» (нейтрального статуса. – «Ведомости») страны не имеет отношения к действительности. В свою очередь, Зеленский заявил, что переговоры с Макроном были «содержательными и очень результативными». Он добавил, что Украина продолжит работу с европейскими партнерами, которые не останавливают ее как экономическую, так и оборонную поддержку. Зеленский частично согласился со словами Путина о том, что Украина должна выполнять минские соглашения, какими бы они ни были (российский лидер охарактеризовал ситуацию поговоркой «нравится – не нравится, терпи моя красавица». – «Ведомости»). Украинский лидер, в частности, сказал, что страна – красавица. По его словам, Украина очень терпелива, потому что «от этого терпения зависит эскалация»: «Это важно не только для Украины, но и для всей Европы, и для всех россиян».
7 февраля, перед визитом в Киев, Макрон посетил Москву, где провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Основное внимание на встрече было уделено кризису на Украине. Как сообщил Макрон на пресс-конференции после переговоров, они с Путиным попытались найти точки соприкосновения. Макрон пообещал, что ближайшие дни, которые он посвятит консультациям с США, НАТО и странами Евросоюза, станут решающими в урегулировании конфликта на Украине. Путин заметил, что переговоры были «содержательными» и «полезными» и что ряд неозвученных предложений французского президента можно «положить в основу дальнейших совместных шагов».
Помимо выражения солидарности с Украиной визит Макрона имеет и другую важную цель – передать Зеленскому послание от Путина, посвященное невыполнению Киевом минских соглашений, говорит гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По мнению эксперта, Макрон довел до сведения украинского президента, что Москва считает недостаточными действия Киева по выполнению минских соглашений. «Но, несмотря на активное торговое, экономическое и военно-политическое сотрудничество Франции и Украины, власти последней как не собирались, так и не собираются выполнять минские соглашения в полном объеме», – сказал Кортунов.
Быстрого решения украинского кризиса не предвидится хотя бы потому, что Украину к переговорному процессу начинают подключать только сейчас, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Киев действительно не выполняет минские соглашения, но у основных акторов, участвующих в решении конфликта, есть шанс договориться между собой. Если такой консенсус будет достигнут и появится общий для России и Запада контур, то у украинских властей останется мало пространства для маневра. Особенно важна тут позиция США, говорит эксперт. По мнению Лукьянова, этот контур не обязательно будет буквально повторять минские соглашения. Однако это теоретическое взаимопонимание все равно будет основываться именно на них, резюмирует эксперт.