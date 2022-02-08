Эмманюэль Макрон привез в Киев минские соглашения

Он добавил, отвечая на вопросы журналистов, что не отрицает политики открытых дверей НАТО для членства Украины, а информация об обсуждении им с Путиным «финляндизации» (нейтрального статуса. – «Ведомости») страны не имеет отношения к действительности. В свою очередь, Зеленский заявил, что переговоры с Макроном были «содержательными и очень результативными». Он добавил, что Украина продолжит работу с европейскими партнерами, которые не останавливают ее как экономическую, так и оборонную поддержку. Зеленский частично согласился со словами Путина о том, что Украина должна выполнять минские соглашения, какими бы они ни были (российский лидер охарактеризовал ситуацию поговоркой «нравится – не нравится, терпи моя красавица». – «Ведомости»). Украинский лидер, в частности, сказал, что страна – красавица. По его словам, Украина очень терпелива, потому что «от этого терпения зависит эскалация»: «Это важно не только для Украины, но и для всей Европы, и для всех россиян».