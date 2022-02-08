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Зеленский ответил на фразу Путина «терпи, моя красавица»

Ведомости

Украина действительно красавица и проявляет терпение, что является признаком мудрости, заявил президент страны Владимир Зеленский, комментируя вчерашние слова президента России Владимира Путина «терпи, моя красавица», сказанные в контексте нежелания украинского руководства соблюдать минские договоренности.

«Безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом Российской Федерации: Украина действительно красавица», — сказал Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном. «Украина очень терпелива, потому что это мудрость. Я думаю, что это важно не только для Украины, но и для всей Европы. И очень важно для россиян, потому что от нашего терпения зависит эскалация, эскалация с другой стороны», — добавил глава республики.

Что до слова «моя», то это «небольшой перебор», продолжил Зеленский. Он выразил мнение, что Украина ведет себя очень достойно, так как не отвечает на «провокации» и защищает собственную территорию.

Вчера в Москве состоялась встреча Путина с Макроном. Они обсуждали ситуацию вокруг Украины, в том числе минские соглашения. В ходе пресс-конференции по итогам переговоров российский президент напомнил, что Зеленский ранее сказал, что ему не нравится ни один из пунктов указанных в соглашениях мер.

«Нравится, не нравится — терпи, моя красавица. Надо исполнять», — сказал на это Путин. 

Первые минские соглашения в сентябре 2014 г. подписала трехсторонняя контактная группа (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ). Они окончили активную часть боевых действий на юго-востоке Украины, шедших с апреля того же года. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. В декабре 2019 г. в Париже лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата».

Ранее по теме: Макрон подтвердил приверженность Зеленского минским соглашениям

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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