Зеленский ответил на фразу Путина «терпи, моя красавица»

«Безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом Российской Федерации: Украина действительно красавица», — сказал Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном. «Украина очень терпелива, потому что это мудрость. Я думаю, что это важно не только для Украины, но и для всей Европы. И очень важно для россиян, потому что от нашего терпения зависит эскалация, эскалация с другой стороны», — добавил глава республики.