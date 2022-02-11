Британский министр обороны привез в Москву предостережение о санкциях

Британский министр обороны привез в Москву предостережение о санкцияхЕго разговор с Шойгу может быть более практичным, но прорывов ожидать не стоит
В Москву с визитом прибыл министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Об этом 11 февраля сообщил официальный Telegram-канал британского посольства в России. По данным диппредставительства, цель поездки Уоллеса – провести переговоры со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Последний раз встреча в подобном формате состоялась в 2014 г. Также британский министр принял участие в возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата, сообщает британское посольство.
Как сообщает газета Times со ссылкой на источник, Уоллес привез с собой предостережение для российской стороны, которое должно убедить Москву не начинать вооруженную агрессию против Украины. «Министр обороны Великобритании планирует объяснить, какую цену придется заплатить России в случае вторжения на Украину, и сообщит главе Минобороны Сергею Шойгу, что такой шаг поставит Москву в «проигрышную ситуацию», – пишет британское издание, имея в виду новые санкции.
В ходе самих переговоров Шойгу констатировал, что уровень сотрудничества двух стран близок к нулю и что Россия не желает дальнейшего ухудшения отношений, которое вполне возможно. «Сегодня мы наблюдаем все больше и больше концентрации внимания, запредельной концентрации внимания на вопросах, которые, на наш взгляд, могли бы решаться совершенно спокойно, в диалоге между всеми странами, без угроз введения тех или иных санкций», – пояснил российский министр. По словам Шойгу, угрозами очередных санкций Москву уже не удивить, ведь о них на Западе говорят слишком часто и в слишком ярких выражениях.
Ранее 10 февраля в Москве прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его британской коллеги Лиз Трасс. Переговоры окончились без особых результатов, Лавров описал их как «разговор немого с глухим». По словам Лаврова, британская сторона либо не замечает, либо игнорирует высказывания Москвы по поводу ситуации на Украине. «По крайней мере, наши подробнейшие разъяснения в общем–то упали на неподготовленную почву», – заявил Лавров на пресс–конференции после встречи. Британский министр в свою очередь требовала отвести российские войска от границ с Украиной. Чуть позднее в интервью РБК Трасс заявила, что Лондон обеспокоен любыми действиями, которые подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины. В число таких угроз, по мнению Трасс, входят кибератаки и сомнения Лаврова в легитимности действующих властей Украины, высказанных им на пресс–конференции.
Дипломатические контакты в Европе резко активизировались из–за украинского кризиса. До Трасс Москву 8 февраля посетил президент Франции Эммануэль Макрон, где провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. В Киеве 7 февраля встретились министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Германии Анналена Бербок. Последняя наряду со своими коллегами из Австрии, Чехии и Словакии посетила Донбасс по приглашению украинской стороны.
Британские СМИ называют визит Уоллеса пиком в его карьере. Как пишет The Guardian, министр обороны – один из немногих членов кабинета, которые не дискредитировали себя. В то время как репутация премьер–министра Бориса Джонсона страдает из–за скандалов с вечеринками во время локдаунов, Уоллес является самым популярным министром в глазах консерваторов. Об этом свидетельствуют данные опроса от ресурса ConservativeHome, проведенного среди членов партии в январе. В пояснении к опросу говорится, что своей популярности Уоллес обязан «решительным ответом на кризис в Восточной Европе», а также действиями по разрешению кризиса в Афганистане. Помимо этого The Guardian отмечает, что Уоллес имеет шансы стать новым генеральным секретарем НАТО. Полномочия действующего генсека, норвежца Йенса Столтенберга, истекают в октябре этого года.