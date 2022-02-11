Британский министр обороны привез в Москву предостережение о санкциях

В ходе самих переговоров Шойгу констатировал, что уровень сотрудничества двух стран близок к нулю и что Россия не желает дальнейшего ухудшения отношений, которое вполне возможно. «Сегодня мы наблюдаем все больше и больше концентрации внимания, запредельной концентрации внимания на вопросах, которые, на наш взгляд, могли бы решаться совершенно спокойно, в диалоге между всеми странами, без угроз введения тех или иных санкций», – пояснил российский министр. По словам Шойгу, угрозами очередных санкций Москву уже не удивить, ведь о них на Западе говорят слишком часто и в слишком ярких выражениях.