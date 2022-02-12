Россию заподозрили в нападении на Украину на следующей неделе: как отреагировали рынки

Вечером советник американского президента по нацбезопаcности Джейк Салливан заявил, что Россия, «если примет такое решение, имеет возможность напасть на Украину», «не дожидаясь завершения Олимпиады» в Пекине. Впрочем, он также уточнил, что у него нет уверенности, что такое решение принято. Следом за ним об этом же со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg. Вскоре после этого началась реакция на рынках.