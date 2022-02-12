Россию заподозрили в нападении на Украину на следующей неделе: как отреагировали рынки

Россию заподозрили в нападении на Украину на следующей неделе: как отреагировали рынкиРубль резко подешевел, нефть подорожала до максимума с 2014 года
Курс рубля c расчетами на следующий день после заключения сделки (TOM) резко упал вечером в пятницу, 11 февраля. Стоимость американской валюты к национальной по состоянию на 23:30 мск составила 77,2 руб./$ (+2,2% относительно закрытия предыдущего торгового дня), евро – 87,7 (+1,7%), причем на максимумах курс европейской валюты преодолевал отметку 88 руб. – впервые с июля прошлого года.
Существенный всплеск роста курса доллара и евро произошел после 21:00 мск – в течение примерно получаса доллар подорожал до 77,5 руб., а евро – до 87,9 руб. (с 76,4 руб. и 87 руб. соответственно).
Вместе с рублем подешевели и российские акции. IMOEX2 (значение индекса Мосбиржи за весь торговый день, включая дополнительные сессии) снизился на 5,44% до 3458 пунктов.
Акции крупнейших российских банков – Сбербанка и ВТБ – упали на 5,4% и 3,7% соответственно, нефтяных компаний «Роснефти» и «Лукойла» – на 4,6%, «Газпрома» – на 3,7%, металлургических компаний «Норникель», НЛМК и «Северсталь» – на 3,9%, 4,5% и 3,2% соответственно.
Нефтяные котировки также отреагировали на информационный фон. На торгах лондонской биржи ICE к 21:49 мск апрельский фьючерс нефти марки Brent преодолел отметку в $95/барр. – впервые с 2014 г., достигнув $95,55/барр. К 23:49 нефть скорректировалась до $94,7/барр.
Геополитическая напряженность, судя по новостному фону, нагнеталась в течение дня. Ночью на 11 февраля госдеп США опубликовал рекомендацию для своих граждан немедленно покинуть территорию Украины. «Не посещайте Украину из-за возрастающей опасности российских военных действий и COVID-19. Те, кто находятся в этой стране, должны немедленно покинуть ее коммерческим или частным транспортом. Если вы остаетесь на Украине, проявляйте повышенную осторожность», – предупредил госдеп.
Позднее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Белый дом продолжает сокращать штат своего посольства в республике, а британский МИД объявил эвакуацию сотрудников своего диппредставительства из Киева.
Вечером советник американского президента по нацбезопаcности Джейк Салливан заявил, что Россия, «если примет такое решение, имеет возможность напасть на Украину», «не дожидаясь завершения Олимпиады» в Пекине. Впрочем, он также уточнил, что у него нет уверенности, что такое решение принято. Следом за ним об этом же со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg. Вскоре после этого началась реакция на рынках.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал официальный запрос властей республики к России предоставить детальные разъяснения относительно «военной активности» в пограничных с ней районах и в Крыму. На ответ Москве отводилось 48 часов, уточнял Кулеба.
Российский МИД в 21:14 в ответ на все эти сообщения выпустил пресс-релиз с подборкой фейковых, по его мнению, сообщений американских и европейских властей под заголовком «Примеры публикаций масштабной дезинформационной кампании западных СМИ, раскручивающих тезис о якобы готовящемся вторжении России на Украину». О якобы планирующемся «вторжении» на Украину активно писали западные СМИ с осени прошлого года.
По сути, западные медиа обслуживали политический заказ своих правительств, скоординированно тиражируя недостоверную информацию, участвуя в полномасштабной информационной войне, говорится в сообщении МИД России. Ранее российские официальные лица неоднократно опровергали подготовку к «вторжению» на Украину.
В 23:44 ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова сообщил, что Владимир Путин и президент США Джо Байден по инициативе американской стороны 12 февраля проведут телефонный разговор. «Американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным, и завтра вечером по московскому времени планируется разговор двух президентов», – сообщил журналистам Песков.
Кроме того, как заявил пресс-секретарь Путина, 12 февраля у президента России запланирован телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 8 января тот уже обсуждал в Москве с Путиным вопросы обеспечения гарантий безопасности в Европе. Российский президент благодарил Микрона за усилия Франции по вопросам, «связанным с обеспечением безопасности, созданием на европейском континенте обстановки стабильности, взаимного доверия и урегулирования кризиса на юго-востоке Украины».
При участии Ильи Лакстыгала