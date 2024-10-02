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Песков: Берлин не запрашивал телефонный разговор Путина и Шольца

Ведомости

Берлин не запрашивал Москву о проведении телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующие сообщения в СМИ от 1 октября.

«Как таковых общих тем [с ФРГ] на поверхности нет. Наши отношения сведены фактически к нулевому состоянию и не по нашей инициативе – это инициатива Берлина, как и других европейских столиц», – сказал Песков.

При этом, подчеркнул пресс-секретарь, Путин был и остается открытым для диалога.

Немецкая газета Die Zeit со ссылкой на источники в правительстве сообщила 1 октября, что Шольц хочет впервые за два года лично по телефону переговорить с Путиным. По данным газеты, звонок планируется в преддверии саммита G20 в Бразилии, но Берлин пока официально не запрашивал разговор у Москвы.

Судя по сайту Кремля, Путин и Шольц говорили по телефону 30 марта 2022 г. Тогда российский лидер проинформировал канцлера о решении перейти на поставки газа, в частности, в Германию, за российские рубли. Стороны также обсудили очередной раунд переговоров России и Украины в Стамбуле и вопросы обеспечения безопасной эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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