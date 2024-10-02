Песков: Берлин не запрашивал телефонный разговор Путина и Шольца

Немецкая газета Die Zeit со ссылкой на источники в правительстве сообщила 1 октября, что Шольц хочет впервые за два года лично по телефону переговорить с Путиным. По данным газеты, звонок планируется в преддверии саммита G20 в Бразилии, но Берлин пока официально не запрашивал разговор у Москвы.