Песков: Берлин не запрашивал телефонный разговор Путина и Шольца
Берлин не запрашивал Москву о проведении телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующие сообщения в СМИ от 1 октября.
«Как таковых общих тем [с ФРГ] на поверхности нет. Наши отношения сведены фактически к нулевому состоянию и не по нашей инициативе – это инициатива Берлина, как и других европейских столиц», – сказал Песков.
При этом, подчеркнул пресс-секретарь, Путин был и остается открытым для диалога.
Немецкая газета Die Zeit со ссылкой на источники в правительстве сообщила 1 октября, что Шольц хочет впервые за два года лично по телефону переговорить с Путиным. По данным газеты, звонок планируется в преддверии саммита G20 в Бразилии, но Берлин пока официально не запрашивал разговор у Москвы.
Судя по сайту Кремля, Путин и Шольц говорили по телефону 30 марта 2022 г. Тогда российский лидер проинформировал канцлера о решении перейти на поставки газа, в частности, в Германию, за российские рубли. Стороны также обсудили очередной раунд переговоров России и Украины в Стамбуле и вопросы обеспечения безопасной эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий.