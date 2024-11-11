Шольц: «подходящее время» для разговора с Путиным скоро настанет

В начале октября Шольц не исключил проведения разговора с Путиным, сообщал ТАСС источник в правительстве ФРГ. Кроме того, издание Die Zeit также писало, что Шольц хочет впервые за два года лично поговорить по телефону с президентом России. По данным газеты, звонок планируется в преддверии саммита G20 в Бразилии, но Германия пока не запрашивала разговор у РФ.