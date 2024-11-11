Шольц: «подходящее время» для разговора с Путиным скоро настанет
Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что время для разговора с президентом России Владимиром Путиным скоро настанет. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу ARD.
Во время интервью Шольца спросили, когда придет «подходящее время» для контактов. Канцлер ФРГ ответил, что это произойдет скоро, пишет «РИА Новости». По словам Шольца, разговору с Путиным должны предшествовать многочисленные контакты, которые ведутся на протяжении долгого времени.
В начале октября Шольц не исключил проведения разговора с Путиным, сообщал ТАСС источник в правительстве ФРГ. Кроме того, издание Die Zeit также писало, что Шольц хочет впервые за два года лично поговорить по телефону с президентом России. По данным газеты, звонок планируется в преддверии саммита G20 в Бразилии, но Германия пока не запрашивала разговор у РФ.
В предыдущий раз Путин и Шольц говорили по телефону 30 марта 2022 г. Тогда российский лидер проинформировал канцлера ФРГ о решении перейти на поставки газа, в частности в Германию, за российские рубли. Также стороны обсудили очередной раунд переговоров России и Украины в Стамбуле и вопросы обеспечения безопасной эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий, в том числе из Мариуполя.