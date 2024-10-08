Шольц не исключил проведения разговора с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц не исключил проведения разговора с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.
«Для него [Шольца] это не является табу. <...> Он этого не исключает, и я хочу это еще раз подтвердить», – сказал источник журналистам.
1 октября издание Die Zeit со ссылкой на источники в правительстве также сообщало, что Шольц хочет впервые за два года лично поговорить по телефону с Путиным. По данным газеты, звонок планируется в преддверии саммита G20 в Бразилии, но Берлин пока официально не запрашивал разговор у Москвы.
В предыдущий раз Путин и Шольц говорили по телефону 30 марта 2022 г. Тогда российский лидер проинформировал канцлера ФРГ о решении перейти на поставки газа, в частности, в Германию, за российские рубли. Также стороны обсудили очередной раунд переговоров России и Украины в Стамбуле и вопросы обеспечения безопасной эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий, в том числе из Мариуполя.