Шольц не исключил проведения разговора с Путиным

В предыдущий раз Путин и Шольц говорили по телефону 30 марта 2022 г. Тогда российский лидер проинформировал канцлера ФРГ о решении перейти на поставки газа, в частности, в Германию, за российские рубли. Также стороны обсудили очередной раунд переговоров России и Украины в Стамбуле и вопросы обеспечения безопасной эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий, в том числе из Мариуполя.