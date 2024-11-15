Bloomberg: Путин и Шольц созвонятся 15 ноября впервые за два года
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц проведут телефонный разговор 15 ноября. Этот звонок станет их первым прямым общением за последние два года, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Агентство отмечает, что разговор Путина и Шольца состоится в критический момент для Украины. Республика готовится к третьей зиме в условиях спецоперации на фоне того, что значительная часть ее энергетической инфраструктуры повреждена или разрушена.
13 ноября агентство Reuters сообщило, что госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе заверил, что администрация действующего президента США Джо Байдена усилит поддержку Украины в течение нескольких месяцев до возвращения Дональда Трампа в Белый дом. По его словам, действующая американская власть также постарается за это время укрепить Североатлантический альянс.
14 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Европейская комиссия Евросоюза выделила Украине 4,1 млрд евро помощи в рамках Ukraine Facility. За два дня до этого, 12 ноября, представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что объединение должно взять на себя всю ответственность в оказании помощи Украине.