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Bloomberg: Путин и Шольц созвонятся 15 ноября впервые за два года

Ведомости

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц проведут телефонный разговор 15 ноября. Этот звонок станет их первым прямым общением за последние два года, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Агентство отмечает, что разговор Путина и Шольца состоится в критический момент для Украины. Республика готовится к третьей зиме в условиях спецоперации на фоне того, что значительная часть ее энергетической инфраструктуры повреждена или разрушена.

13 ноября агентство Reuters сообщило, что госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе заверил, что администрация действующего президента США Джо Байдена усилит поддержку Украины в течение нескольких месяцев до возвращения Дональда Трампа в Белый дом. По его словам, действующая американская власть также постарается за это время укрепить Североатлантический альянс.

14 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Европейская комиссия Евросоюза выделила Украине 4,1 млрд евро помощи в рамках Ukraine Facility. За два дня до этого, 12 ноября, представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что объединение должно взять на себя всю ответственность в оказании помощи Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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