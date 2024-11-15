Bloomberg: Путин и Шольц созвонятся 15 ноября впервые за два года

13 ноября агентство Reuters сообщило, что госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе заверил, что администрация действующего президента США Джо Байдена усилит поддержку Украины в течение нескольких месяцев до возвращения Дональда Трампа в Белый дом. По его словам, действующая американская власть также постарается за это время укрепить Североатлантический альянс.