Блинкен пообещал усилить поддержку Украины в преддверии нового срока Трампа
Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе заверил, что администрация действующего президента США Джо Байдена усилит поддержку Украины в течение нескольких месяцев до возвращения Дональда Трампа в Белый дом и постарается укрепить альянс за это время. Об этом сообщает Reuters.
По его словам, уходящая администрация США «продолжит укреплять все», что она делает для Украины, чтобы та могла эффективно вести боевые действия в следующем году или вести переговоры о мире с Россией «с позиции силы». Байден будет «использовать каждый день, чтобы продолжать делать то, что мы делали последние четыре года, а именно укреплять этот альянс», сказал Блинкен, добавив, что чиновники Байдена работают над тем, чтобы предоставить Украине всю помощь, одобренную конгрессом США, до его ухода с поста президента.
10 ноября Politico сообщила, что избранный американский президент может добиться вывода США из НАТО в обход конгресса, сославшись на президентские полномочия в вопросах внешней политики. Принятый в 2023 г. законопроект не позволяет принимать главе государства решение о выходе США из альянса без одобрения конгресса, но у Трампа может быть способ обойти запрет.