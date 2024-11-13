Блинкен пообещал усилить поддержку Украины в преддверии нового срока Трампа

По его словам, уходящая администрация США «продолжит укреплять все», что она делает для Украины, чтобы та могла эффективно вести боевые действия в следующем году или вести переговоры о мире с Россией «с позиции силы». Байден будет «использовать каждый день, чтобы продолжать делать то, что мы делали последние четыре года, а именно укреплять этот альянс», сказал Блинкен, добавив, что чиновники Байдена работают над тем, чтобы предоставить Украине всю помощь, одобренную конгрессом США, до его ухода с поста президента.