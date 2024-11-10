Politico: Трамп может найти способ вывести США из НАТО
Избранный президент США Дональд Трамп может добиться вывода США из НАТО в обход конгресса, сославшись на президентские полномочия в вопросах внешней политики, передает газета Politico со ссылкой на экспертов.
Принятый в прошлом году законопроект не позволяет принимать президенту решение о выходе США из альянса без одобрения конгресса, но у Трампа может быть способ обойти запрет, отмечает издание. Научный сотрудник Брукингского института Скотт Андерсон заявил, что этот документ создаст «прямой конституционный конфликт» с конгрессом, если глава государства действительно попытается вывести страну из НАТО.
Неясно, будет ли в таком случае у конгресса законное право обратиться в суд в связи с игнорированием закона, считает профессор юридического факультета Чикагского университета Кертис Брэдли.
Верховный суд обычно постановил, что институциональные конфликты между ветвями власти являются политическими вопросами, которые лучше всего разрешаются посредством политического процесса, а не судебного вмешательства.
«Чтобы вопрос был рассмотрен в суде, должен быть кто-то с правом подачи иска. Единственная сторона, которая, как мне кажется, может иметь право, – это сам конгресс, но неясно, поддержат ли республиканцы в конгрессе (которые, по крайней мере, будут контролировать сенат) такой иск», – пояснил он.
По мнению Андерсона, в закон необходимо добавить формулировку, которая бы четко разрешала начать судебное разбирательство. При этом участвовать в разбирательствах потенциально могут военнослужащие или частные лица, но их аргументы будут «менее очевидны», говорит эксперт.
Трамп еще во время предвыборной кампании 2016 г. встревожил западных союзников, предупредив, что США под его руководством могут отказаться от своих договорных обязательств по НАТО и встать на защиту только тех стран, которые к 2024 г. будут тратить на оборону 2% ВВП. Семь из 31 страны – члена НАТО к 2022 г. выполнили это обязательство, писала The Guardian. В феврале текущего года Трамп напомнил о своем обещании не помогать странам НАТО, которые не выполняют свои финансовые обязательства, в случае нападения России.