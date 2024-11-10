Politico: Трамп может найти способ вывести США из НАТО

Трамп еще во время предвыборной кампании 2016 г. встревожил западных союзников, предупредив, что США под его руководством могут отказаться от своих договорных обязательств по НАТО и встать на защиту только тех стран, которые к 2024 г. будут тратить на оборону 2% ВВП. Семь из 31 страны – члена НАТО к 2022 г. выполнили это обязательство, писала The Guardian. В феврале текущего года Трамп напомнил о своем обещании не помогать странам НАТО, которые не выполняют свои финансовые обязательства, в случае нападения России.