Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Politico: Трамп может найти способ вывести США из НАТО

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп может добиться вывода США из НАТО в обход конгресса, сославшись на президентские полномочия в вопросах внешней политики, передает газета Politico со ссылкой на экспертов.

Принятый в прошлом году законопроект не позволяет принимать президенту решение о выходе США из альянса без одобрения конгресса, но у Трампа может быть способ обойти запрет, отмечает издание. Научный сотрудник Брукингского института Скотт Андерсон заявил, что этот документ создаст «прямой конституционный конфликт» с конгрессом, если глава государства действительно попытается вывести страну из НАТО.

Неясно, будет ли в таком случае у конгресса законное право обратиться в суд в связи с игнорированием закона, считает профессор юридического факультета Чикагского университета Кертис Брэдли.

Верховный суд обычно постановил, что институциональные конфликты между ветвями власти являются политическими вопросами, которые лучше всего разрешаются посредством политического процесса, а не судебного вмешательства.

«Чтобы вопрос был рассмотрен в суде, должен быть кто-то с правом подачи иска. Единственная сторона, которая, как мне кажется, может иметь право, – это сам конгресс, но неясно, поддержат ли республиканцы в конгрессе (которые, по крайней мере, будут контролировать сенат) такой иск», – пояснил он.

По мнению Андерсона, в закон необходимо добавить формулировку, которая бы четко разрешала начать судебное разбирательство. При этом участвовать в разбирательствах потенциально могут военнослужащие или частные лица, но их аргументы будут «менее очевидны», говорит эксперт.

Трамп еще во время предвыборной кампании 2016 г. встревожил западных союзников, предупредив, что США под его руководством могут отказаться от своих договорных обязательств по НАТО и встать на защиту только тех стран, которые к 2024 г. будут тратить на оборону 2% ВВП. Семь из 31 страны – члена НАТО к 2022 г. выполнили это обязательство, писала The Guardian. В феврале текущего года Трамп напомнил о своем обещании не помогать странам НАТО, которые не выполняют свои финансовые обязательства, в случае нападения России.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных