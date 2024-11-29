Глава Минобороны Андрей Белоусов прибыл в КНДР

18 ноября северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал военных обеспечить готовность к войне. Он заявил об угрожающем характере военной конфронтации с США и Южной Кореей, которые создали «наиболее напряженную в истории обстановку» на Корейском полуострове – «самой горячей точке мира». Он также выдвинул перед вооруженными силами КНДР боевой лозунг о «приложении всех усилий к усовершенствованию подготовки к войне», исходя из сложившейся ситуации.