Глава Минобороны Андрей Белоусов прибыл в КНДР
Министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл в КНДР с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Белоусова с российской делегацией встретили в международном аэропорту Сунан (пригород Пхеньяна). Министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль приветствовал российского коллегу у трапа самолета. В ходе визита запланированы встречи с военно-политическим руководством КНДР.
18 ноября северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал военных обеспечить готовность к войне. Он заявил об угрожающем характере военной конфронтации с США и Южной Кореей, которые создали «наиболее напряженную в истории обстановку» на Корейском полуострове – «самой горячей точке мира». Он также выдвинул перед вооруженными силами КНДР боевой лозунг о «приложении всех усилий к усовершенствованию подготовки к войне», исходя из сложившейся ситуации.