Ким Чен Ын призвал северокорейских военных обеспечить готовность к войне

17 ноября газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории. Такие ракеты, скорее всего, будут применяться украинской стороной для ударов по российской армии в Курской области, куда в начале августа вторглись вооруженные силы Украины (ВСУ), также они могут быть применены против якобы находящихся в регионе солдат из КНДР.