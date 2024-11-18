Ким Чен Ын призвал северокорейских военных обеспечить готовность к войне
Председатель КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости подготовки к войне. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Северокорейский лидер заявил об угрожающем характере военной конфронтации с США и Южной Кореей, которые создали «наиболее напряженную в истории обстановку» на Корейском полуострове – «самой горячей точке мира». Он также выдвинул перед вооруженными силами КНДР боевой лозунг о «приложении всех усилий к усовершенствованию подготовки к войне», исходя из сложившейся ситуации.
17 ноября газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории. Такие ракеты, скорее всего, будут применяться украинской стороной для ударов по российской армии в Курской области, куда в начале августа вторглись вооруженные силы Украины (ВСУ), также они могут быть применены против якобы находящихся в регионе солдат из КНДР.
Согласно заявлению американских чиновников, разрешение Украине использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории стало ответом на якобы переброску солдат Северной Кореи в Россию.