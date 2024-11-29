В Кремле опровергли сообщения о вмешательстве России в румынские выборы
Российская сторона не вмешивалась в выборы президента в Румынии, а ее обвинение – «подражание западному тренду», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Любые обвинения на этот счет абсолютно беспочвенны, голословны. Скорее, это манера подражания основному тренду, который вообще в коллективном Западе на этот счет существует», – отметил Песков.
По его словам, западный тренд заключается в том, что если что-то случилось, то в первую очередь «надо сначала обвинить Россию».
28 ноября Верховный суд Румынии распорядился пересчитать голоса избирателей в ходе президентских выборов в Румынии. Также суд отклонил ходатайство об аннулировании результатов первого тура выборов, поскольку его подали по истечении срока.
25 ноября в ходе первого тура вопреки прогнозам, 1-е место занял независимый правопопулист Калин Джорджеску. По данным избиркома, он получил 22,95% голосов. Его ближайший оппонент – председатель либерального Союза спасения Румынии Елена-Валерика Ласкони – получила 19,17% голосов, а действующий премьер-министр страны от социал-демократической партии Ион-Марчел Чолаку – 19,15%. Как сообщало агентство NPR, впервые за 35 лет с момента падения режима Николае Чаушеску румынские социал-демократы не выходят во второй тур выборов. В тот же день Песков заявил, что действующее руководство Румынии не является дружественным для России. В Кремле следили за результатом выборов.