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В Кремле опровергли сообщения о вмешательстве России в румынские выборы

Ведомости

Российская сторона не вмешивалась в выборы президента в Румынии, а ее обвинение – «подражание западному тренду», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Любые обвинения на этот счет абсолютно беспочвенны, голословны. Скорее, это манера подражания основному тренду, который вообще в коллективном Западе на этот счет существует», – отметил Песков.

По его словам, западный тренд заключается в том, что если что-то случилось, то в первую очередь «надо сначала обвинить Россию».

28 ноября Верховный суд Румынии распорядился пересчитать голоса избирателей в ходе президентских выборов в Румынии. Также суд отклонил ходатайство об аннулировании результатов первого тура выборов, поскольку его подали по истечении срока.

25 ноября в ходе первого тура вопреки прогнозам, 1-е место занял независимый правопопулист Калин Джорджеску. По данным избиркома, он получил 22,95% голосов. Его ближайший оппонент – председатель либерального Союза спасения Румынии Елена-Валерика Ласкони – получила 19,17% голосов, а действующий премьер-министр страны от социал-демократической партии Ион-Марчел Чолаку – 19,15%. Как сообщало агентство NPR, впервые за 35 лет с момента падения режима Николае Чаушеску румынские социал-демократы не выходят во второй тур выборов. В тот же день Песков заявил, что действующее руководство Румынии не является дружественным для России. В Кремле следили за результатом выборов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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