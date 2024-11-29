Соколов доложил Путину о мерах по повышению рождаемости в Кировской области
Губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил президенту России Владимиру Путину о работе над повышением рождаемости в регионе. Запись встречи размещена на официальном сайте президента.
По словам Соколова, Кировская область поставила задачу переломить ситуацию с низкой рождаемостью, назвав ее «главным вызовом». Как отмечает губернатор, стратегия по изменению ситуации будет заключаться в том, чтобы «повысить качество жизни, комфорт и благополучие семей».
Кроме того, губернатор заявил Путину о введении доплат матерям за рождение первого ребенка. В течение года, по словам Соколова, им платят среднюю заработную плату по региону.
Соколов отдельно отметил, что снижение возраста рождения первенца более всего благополучно скажется на повышении рождаемости, с чем согласился президент.
Путин и Соколов на встрече также обсудили вопросы газификации в регионе, национальные проекты, строительство школ и социально-экономическое развитие субъекта. «По итогам 2023 года у нас рост экономики – 104%. Это больше, чем в предыдущие годы, и выше среднероссийского», – отметил Соколов.
Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания с президентом РФ Владимиром Путиным в мае заявила, что по итогам 2023 г. 41 регион России имеет суммарный коэффициент рождаемости ниже, чем среднероссийский. Голикова напомнила, что президент предложил направить этим субъектам в течение шести лет дополнительные 75 млн руб. По мнению вице-премьера, региональные власти должны выбрать мероприятия, которые будут воздействовать на проблему точечно.
31 октября «Ведомости» писали, что Минтруд обновил перечень рекомендаций по поддержке рождаемости в регионах России. В частности, ведомство рекомендует сфокусироваться на поддержке многодетности и повышении доходов семей с тремя и более детьми, расширить спектр мер – работа по повышению рождаемости не должна ограничиваться исключительно социальными мерами и др.