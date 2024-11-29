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Соколов доложил Путину о мерах по повышению рождаемости в Кировской области

Ведомости

Губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил президенту России Владимиру Путину о работе над повышением рождаемости в регионе. Запись встречи размещена на официальном сайте президента.

По словам Соколова, Кировская область поставила задачу переломить ситуацию с низкой рождаемостью, назвав ее «главным вызовом». Как отмечает губернатор, стратегия по изменению ситуации будет заключаться в том, чтобы «повысить качество жизни, комфорт и благополучие семей».

Кроме того, губернатор заявил Путину о введении доплат матерям за рождение первого ребенка. В течение года, по словам Соколова, им платят среднюю заработную плату по региону.

Соколов отдельно отметил, что снижение возраста рождения первенца более всего благополучно скажется на повышении рождаемости, с чем согласился президент.

Путин и Соколов на встрече также обсудили вопросы газификации в регионе, национальные проекты, строительство школ и социально-экономическое развитие субъекта. «По итогам 2023 года у нас рост экономики – 104%. Это больше, чем в предыдущие годы, и выше среднероссийского», – отметил Соколов.

Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания с президентом РФ Владимиром Путиным в мае заявила, что по итогам 2023 г. 41 регион России имеет суммарный коэффициент рождаемости ниже, чем среднероссийский. Голикова напомнила, что президент предложил направить этим субъектам в течение шести лет дополнительные 75 млн руб. По мнению вице-премьера, региональные власти должны выбрать мероприятия, которые будут воздействовать на проблему точечно.

31 октября «Ведомости» писали, что Минтруд обновил перечень рекомендаций по поддержке рождаемости в регионах России. В частности, ведомство рекомендует сфокусироваться на поддержке многодетности и повышении доходов семей с тремя и более детьми, расширить спектр мер – работа по повышению рождаемости не должна ограничиваться исключительно социальными мерами и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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