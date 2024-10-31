Правительство продлило проект по стимулированию рождаемости до конца 2025 года

Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания с президентом РФ Владимиром Путиным в мае заявила, что по итогам 2023 г. 41 регион России имеет суммарный коэффициент рождаемости ниже, чем среднероссийский. Голикова напомнила, что президент предложил направить этим субъектам в течение шести лет дополнительные 75 млн руб. По мнению вице-премьера, региональные власти должны выбрать мероприятия, которые будут воздействовать на проблему точечно.