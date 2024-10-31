Правительство продлило проект по стимулированию рождаемости до конца 2025 года
Пилотный проект по стимулированию рождаемости в Новгородской, Пензенской и Тамбовской областях продлен до конца 2025 г. Это следует из постановления правительства, опубликованного на портале правовых актов.
Мера действовала до 31 декабря 2024 г. По новому постановлению, она продлится до 31 декабря 2025 г.
Документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Пилотный проект по стимулированию рождаемости был запущен в сентябре прошлого года в Новгородской, Пензенской и Тамбовской областях.
Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания с президентом РФ Владимиром Путиным в мае заявила, что по итогам 2023 г. 41 регион России имеет суммарный коэффициент рождаемости ниже, чем среднероссийский. Голикова напомнила, что президент предложил направить этим субъектам в течение шести лет дополнительные 75 млн руб. По мнению вице-премьера, региональные власти должны выбрать мероприятия, которые будут воздействовать на проблему точечно.
31 октября «Ведомости» писали, что Минтруд обновил перечень рекомендаций по поддержке рождаемости в регионах России. В частности, ведомство рекомендует сфокусироваться на поддержке многодетности и повышении доходов семей с тремя и более детьми, расширить спектр мер – работа по повышению рождаемости не должна ограничиваться исключительно социальными мерами и др.