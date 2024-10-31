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Правительство продлило проект по стимулированию рождаемости до конца 2025 года

Ведомости

Пилотный проект по стимулированию рождаемости в Новгородской, Пензенской и Тамбовской областях продлен до конца 2025 г. Это следует из постановления правительства, опубликованного на портале правовых актов.

Мера действовала до 31 декабря 2024 г. По новому постановлению, она продлится до 31 декабря 2025 г.

Документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Пилотный проект по стимулированию рождаемости был запущен в сентябре прошлого года в Новгородской, Пензенской и Тамбовской областях.

Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания с президентом РФ Владимиром Путиным в мае заявила, что по итогам 2023 г. 41 регион России имеет суммарный коэффициент рождаемости ниже, чем среднероссийский. Голикова напомнила, что президент предложил направить этим субъектам в течение шести лет дополнительные 75 млн руб. По мнению вице-премьера, региональные власти должны выбрать мероприятия, которые будут воздействовать на проблему точечно.

31 октября «Ведомости» писали, что Минтруд обновил перечень рекомендаций по поддержке рождаемости в регионах России. В частности, ведомство рекомендует сфокусироваться на поддержке многодетности и повышении доходов семей с тремя и более детьми, расширить спектр мер – работа по повышению рождаемости не должна ограничиваться исключительно социальными мерами и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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