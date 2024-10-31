Минтруд обновил рекомендации для повышения рождаемости в регионах

Во-первых, Минтруд рекомендует сфокусироваться на поддержке многодетности и повышении доходов семей с тремя и более детьми. Во-вторых, советует расширить спектр мер – работа по повышению рождаемости не должна ограничиваться исключительно социальными мерами. В-третьих, в министерстве считают, что необходимо повышать эффективность поддержки в области решения демографических вызовов, актуальных для региона (предлагаемые в региональных программах меры должны быть ощутимы для их получателей в контексте принятия решения о рождении ребенка). В-четвертых, особое внимание важно уделить репродуктивному здоровью и профилактике заболеваний с подросткового возраста. В-пятых, ведомством рекомендовано выработать мероприятия по поддержке молодых и студенческих семей, помогающие родителям не прерывать обучение после рождения ребенка. В-шестых, регионам стоит позаботиться о создании инфраструктуры, необходимой для семей с детьми, особенно в сельской местности, указывают в Минтруде.