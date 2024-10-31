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Минтруд обновил рекомендации для повышения рождаемости в регионах

Новые меры должны поддержать отстающие субъекты Федерации
Ксения Котченко
Евгений Разумный / Ведомости

Министерство труда обновило перечень рекомендаций по поддержке рождаемости в регионах России, рассказал «Ведомостям» представитель ведомства. Всего в перечень мер, которые уточнил Минтруд, вошли шесть пунктов.

Во-первых, Минтруд рекомендует сфокусироваться на поддержке многодетности и повышении доходов семей с тремя и более детьми. Во-вторых, советует расширить спектр мер – работа по повышению рождаемости не должна ограничиваться исключительно социальными мерами. В-третьих, в министерстве считают, что необходимо повышать эффективность поддержки в области решения демографических вызовов, актуальных для региона (предлагаемые в региональных программах меры должны быть ощутимы для их получателей в контексте принятия решения о рождении ребенка). В-четвертых, особое внимание важно уделить репродуктивному здоровью и профилактике заболеваний с подросткового возраста. В-пятых, ведомством рекомендовано выработать мероприятия по поддержке молодых и студенческих семей, помогающие родителям не прерывать обучение после рождения ребенка. В-шестых, регионам стоит позаботиться о создании инфраструктуры, необходимой для семей с детьми, особенно в сельской местности, указывают в Минтруде.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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