Зеленский созвонился с канцлером Германии Олафом Шольцем

15 ноября Путин и Шольц провели первый за два года телефонный разговор по инициативе немецкой стороны. Беседа двух лидеров продолжалась около часа. В интервью Süddeutsche Zeitung канцлер ФРГ отмечал, что единственный способ понять позицию президента России по переговорам с Украиной – обсудить эту тему с ним лично.