Зеленский созвонился с канцлером Германии Олафом Шольцем
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.
Президент Украины поблагодарил Шольца за лидерство ФРГ в помощи Украине системами ПВО, а также готовность и в дальнейшем поддерживать Украину.
«Важно, чтобы давление на Россию увеличивалось, и чтобы украинские позиции становились крепче, потому что именно это будет подталкивать Россию к настоящему миру», – написал Зеленский.
По словам президента Украины, канцлер Германии рассказал ему о деталях своего звонка президенту РФ Владимиру Путину. Из его рассказа Зеленский сделал вывод, что «мир возможен только благодаря силе».
15 ноября Путин и Шольц провели первый за два года телефонный разговор по инициативе немецкой стороны. Беседа двух лидеров продолжалась около часа. В интервью Süddeutsche Zeitung канцлер ФРГ отмечал, что единственный способ понять позицию президента России по переговорам с Украиной – обсудить эту тему с ним лично.