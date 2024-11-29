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Кулеба: Украина проигрывает в конфликте с Россией

Ведомости

Если у Киева не появятся средства для того, чтобы изменить течение конфликта, Украина проиграет России. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Financial Times.

«Есть ли у нас сегодня средства и инструменты для того, чтобы переломить ход событий и изменить траекторию развития событий? Нет. И если так будет продолжаться, мы проиграем», – сказал он, согласившись, что «дела обстоят плохо».

При этом Кулеба заявил, что в первые месяцы 2022 г. дела обстояли еще хуже. По его словам, европейские и американские эксперты часто интересуются, что Украина готова сделать и принять в рамках конфликта. «Я говорю им – сначала найдите ответ на вопрос, что готов принять [президент России] Владимир Путин», – подчеркнул бывший министр иностранных дел страны.

Спецоперация на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии территории были присоединены к России по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.

В июне Путин заявил, что переговоры об урегулировании на Украине могут быть начаты при соблюдении ряда условий. В частности, если Украина выведет войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и признает их российскими. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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