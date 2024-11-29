Кулеба: Украина проигрывает в конфликте с Россией
Если у Киева не появятся средства для того, чтобы изменить течение конфликта, Украина проиграет России. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Financial Times.
«Есть ли у нас сегодня средства и инструменты для того, чтобы переломить ход событий и изменить траекторию развития событий? Нет. И если так будет продолжаться, мы проиграем», – сказал он, согласившись, что «дела обстоят плохо».
При этом Кулеба заявил, что в первые месяцы 2022 г. дела обстояли еще хуже. По его словам, европейские и американские эксперты часто интересуются, что Украина готова сделать и принять в рамках конфликта. «Я говорю им – сначала найдите ответ на вопрос, что готов принять [президент России] Владимир Путин», – подчеркнул бывший министр иностранных дел страны.
Спецоперация на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии территории были присоединены к России по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.
В июне Путин заявил, что переговоры об урегулировании на Украине могут быть начаты при соблюдении ряда условий. В частности, если Украина выведет войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и признает их российскими.