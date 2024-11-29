МИД: размещение миротворцев на Украине будет означать участие Запада в конфликте

«Такие планы, если будет сделана попытка их реализации, конечно же, будут означать еще большее вовлечение Запада в прямую военную конфронтацию с Россией», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). По его словам, эти планы провокационны, а информация подтверждает намерение Запада и в дальнейшем «быть глубоко вовлеченным в прямое противостояние с Россией».