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МИД: размещение миротворцев на Украине будет означать участие Запада в конфликте

Дипломаты прокомментировали данные Службы внешней разведки
Ведомости

Возможное размещение миротворческого контингента Запада на Украине будет означать прямое его участие в конфликте, заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин. Он отметил, что Служба внешней разведки (СВР) «всегда выдает обоснованную, выверенную информацию».

«Такие планы, если будет сделана попытка их реализации, конечно же, будут означать еще большее вовлечение Запада в прямую военную конфронтацию с Россией», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). По его словам, эти планы провокационны, а информация подтверждает намерение Запада и в дальнейшем «быть глубоко вовлеченным в прямое противостояние с Россией».

29 ноября СВР сообщила, что НАТО будет выступать за заморозку конфликта на Украине, чтобы за приостановленное время подготовить ее к реваншу. Причиной такого решения стало положение войск на фронте и расстановка сил. По мнению Запада, сейчас представляется невозможным нанести России «стратегическое поражение на поле боя», считают в СВР.

Для решения этих и других задач от Запада потребуется развертывание в стране миротворческого контингента, говорится в заявлении службы. По данным СВР, в общей сложности на Украину «планируется ввести 100 000 так называемых миротворцев». Утверждается, что за Черноморское побережье будет отвечать Румыния, за западные области Украины – Польша, за центр и восток страны – Германия, а за север и столичный регион – Великобритания.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что вопрос урегулирования на Украине гораздо глубже, чем направление миссии миротворцев. По его словам, размещение миротворцев возможно только с согласия сторон конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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