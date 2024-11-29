МИД: размещение миротворцев на Украине будет означать участие Запада в конфликте

МИД: размещение миротворцев на Украине будет означать участие Запада в конфликтеДипломаты прокомментировали данные Службы внешней разведки
Возможное размещение миротворческого контингента Запада на Украине будет означать прямое его участие в конфликте, заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин. Он отметил, что Служба внешней разведки (СВР) «всегда выдает обоснованную, выверенную информацию».
«Такие планы, если будет сделана попытка их реализации, конечно же, будут означать еще большее вовлечение Запада в прямую военную конфронтацию с Россией», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). По его словам, эти планы провокационны, а информация подтверждает намерение Запада и в дальнейшем «быть глубоко вовлеченным в прямое противостояние с Россией».
29 ноября СВР сообщила, что НАТО будет выступать за заморозку конфликта на Украине, чтобы за приостановленное время подготовить ее к реваншу. Причиной такого решения стало положение войск на фронте и расстановка сил. По мнению Запада, сейчас представляется невозможным нанести России «стратегическое поражение на поле боя», считают в СВР.
Для решения этих и других задач от Запада потребуется развертывание в стране миротворческого контингента, говорится в заявлении службы. По данным СВР, в общей сложности на Украину «планируется ввести 100 000 так называемых миротворцев». Утверждается, что за Черноморское побережье будет отвечать Румыния, за западные области Украины – Польша, за центр и восток страны – Германия, а за север и столичный регион – Великобритания.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что вопрос урегулирования на Украине гораздо глубже, чем направление миссии миротворцев. По его словам, размещение миротворцев возможно только с согласия сторон конфликта.