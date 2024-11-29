СВР: Запад оккупирует Украину через создание миротворческого контингента
Запад для подготовки Украины к «реваншу» после завершения боевых действий оккупирует территорию страны через создание «миротворческого контингента». Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
По данным СВР, НАТО все больше склоняются к необходимости «замораживания» конфликта. «Запад рассматривает реализацию такого сценария в качестве возможности восстановить боеспособность ВСУ и обстоятельно подготовить Киев к попытке реванша», – говорится в сообщении.
Страны альянса разворачивают на Украине учебно-тренировочные центры, через которые предполагается «протащить не менее 1 млн мобилизованных украинцев». Другим важным направлением работы альянса на время прекращения боев станет восстановление украинского военно-промышленного комплекса (ВПК), пишет СВР.
«Для решения указанных задач от Запада потребуется фактическая оккупация Украины. Естественно, это будет делаться под видом развертывания в стране "миротворческого контингента"», – следует из материала.
Черноморское побережье Украины будет оккупировано Румынией, западные области Украины – Польшей, центр и восток страны – Германией, а северные области, в том числе Киев, – Великобританией. По заявлению службы, всего планируется ввести на Украину 100 000 миротворцев.
СВР сообщает, что немецкие военные якобы обратились к опыту установления немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны оккупационного режима на Украине.
«При этом в бундесвере пришли к выводу, что осуществление полицейских функций будет невозможно без зондеркоманд из украинских националистов. Им придумают новое название, но по сути это будут те же бандеровские каратели», – добавили в службе разведки.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в апреле 2023 г. предположил, что Польша хочет взять у России «геополитический реванш» и «поглотить» часть Украины – в перспективе такие планы могут представлять угрозу для Европы и выгоду для России.
Медведев при этом уточнял, что Польша «не ровня России и никогда ей не будет». Он подчеркнул, что Польша является «бесконечно враждебным образованием» для России «с кусками Украины или без нее».