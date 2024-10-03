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Нарышкин: западные политики замыслили перейти «красные линии» России

Ведомости

Некоторые западные политики готовы перейти очерченные Россией «красные линии», на что указывают обсуждения об ударах по РФ дальнобойным оружием. Об этом заявил «РИА Новости» глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.

«У целой части безответственных политиков западных стран имеются мысли насчет того, что для достижения стратегического поражения России не следует западным странам соблюдать каких-либо "красных линий", которые РФ обозначает», – сказал Нарышкин.

По его словам, доказательством таких намерений являются дискуссии о применении дальнобойных западных систем, поставленных Украине, по объектам в глубине России.

3 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время визита в Киев заявил, что разрешение Украине применять дальнобойное оружие для ударов по России будет обсуждаться 12 октября в формате «Рамштайна». Он добавил, что Украина имеет право защищать себя и «международное право не заканчивается на границе». При этом Рютте отметил, что разрешение Киеву бить вглубь России является «делом каждого союзника».

В сентябре президент РФ Владимир Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против страны. Если это произойдет, то государство будет «принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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