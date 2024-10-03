Нарышкин: западные политики замыслили перейти «красные линии» России
Некоторые западные политики готовы перейти очерченные Россией «красные линии», на что указывают обсуждения об ударах по РФ дальнобойным оружием. Об этом заявил «РИА Новости» глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.
«У целой части безответственных политиков западных стран имеются мысли насчет того, что для достижения стратегического поражения России не следует западным странам соблюдать каких-либо "красных линий", которые РФ обозначает», – сказал Нарышкин.
По его словам, доказательством таких намерений являются дискуссии о применении дальнобойных западных систем, поставленных Украине, по объектам в глубине России.
3 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время визита в Киев заявил, что разрешение Украине применять дальнобойное оружие для ударов по России будет обсуждаться 12 октября в формате «Рамштайна». Он добавил, что Украина имеет право защищать себя и «международное право не заканчивается на границе». При этом Рютте отметил, что разрешение Киеву бить вглубь России является «делом каждого союзника».
В сентябре президент РФ Владимир Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против страны. Если это произойдет, то государство будет «принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», сказал он.