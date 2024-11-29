Для решения этих и других задач от Запада потребуется развертывание в стране миротворческого контингента, говорится в заявлении службы. По данным СВР, в общей сложности на Украину «планируется ввести 100 000 так называемых миротворцев». Утверждается, что за Черноморское побережье будет отвечать Румыния, за западные области Украины – Польша, за центр и восток страны – Германия, а за север и столичный регион – Великобритания.