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Песков: размещение миротворцев на Украине возможно с согласия сторон конфликта

Ведомости

Вопрос урегулирования на Украине гораздо глубже, чем направление миссии миротворцев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга. По его словам, размещение миротворцев возможно только с согласия сторон конфликта.

«У нас есть абсолютно четкие параметры, необходимые для урегулирования. И, конечно, для выхода на траекторию урегулирования нужно решить проблему первопричин этого конфликта», – сказал он. Песков отметил, что в процессе решения необходимо учитывать тезисы, которые изложил президент Владимир Путин, выступая в июле перед руководящим составом Министерства иностранных дел.

29 ноября Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что НАТО будет выступать за заморозку конфликта на Украине, чтобы за приостановленное время подготовить ее к реваншу. Причиной такого решения стало положение войск на фронте и расстановка сил. По мнению Запада, сейчас представляется невозможным нанести России «стратегическое поражение на поле боя», считают в СВР.

Для решения этих и других задач от Запада потребуется развертывание в стране миротворческого контингента, говорится в заявлении службы. По данным СВР, в общей сложности на Украину «планируется ввести 100 000 так называемых миротворцев». Утверждается, что за Черноморское побережье будет отвечать Румыния, за западные области Украины – Польша, за центр и восток страны – Германия, а за север и столичный регион – Великобритания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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