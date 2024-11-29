Песков: размещение миротворцев на Украине возможно с согласия сторон конфликта
Вопрос урегулирования на Украине гораздо глубже, чем направление миссии миротворцев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга. По его словам, размещение миротворцев возможно только с согласия сторон конфликта.
«У нас есть абсолютно четкие параметры, необходимые для урегулирования. И, конечно, для выхода на траекторию урегулирования нужно решить проблему первопричин этого конфликта», – сказал он. Песков отметил, что в процессе решения необходимо учитывать тезисы, которые изложил президент Владимир Путин, выступая в июле перед руководящим составом Министерства иностранных дел.
29 ноября Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что НАТО будет выступать за заморозку конфликта на Украине, чтобы за приостановленное время подготовить ее к реваншу. Причиной такого решения стало положение войск на фронте и расстановка сил. По мнению Запада, сейчас представляется невозможным нанести России «стратегическое поражение на поле боя», считают в СВР.
Для решения этих и других задач от Запада потребуется развертывание в стране миротворческого контингента, говорится в заявлении службы. По данным СВР, в общей сложности на Украину «планируется ввести 100 000 так называемых миротворцев». Утверждается, что за Черноморское побережье будет отвечать Румыния, за западные области Украины – Польша, за центр и восток страны – Германия, а за север и столичный регион – Великобритания.