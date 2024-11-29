В Грузии проходят протесты после решения кабмина о приостановке переговоров с ЕС
В Тбилиси проходит новая акция протеста, участники выступают против решения правительства приостановить до 2028 г. проведение переговоров с Евросоюзом о вступлении в объединение. Протестующие собираются возле здания парламента, сообщает новостной портал On.ge.
Акция протеста проходит на проспекте Руставели. К ней, по информации издания, также присоединились местные журналисты. News Georgia пишет, что проспект Руставели перекрыт, а возле парламента мобилизована полиция. По информации грузинских СМИ, 29 ноября митинги также прошли в Кутаиси, Батуми, Зугдиди, Гори и Лагодехи.
Днем ранее участники митинга в столице страны собрались около офиса правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия». После протестующие прошли на проспект Руставели к зданию парламента. В акции также участвовала президент страны Саломе Зурабишвили.
28 ноября премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе сообщил, что «Грузинская мечта» приняла решение приостановить до 2028 г. обсуждение переговоров с Евросоюзом о вступлении в объединение. Это стало ответом на резолюцию Европарламента, не признавшего выборы в Грузии и потребовавшего введения санкций против победившей партии.