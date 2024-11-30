Дональд Трамп угрожает ввести 100%-ные пошлины против стран БРИКС

В октябре в подписанной по итогам саммита БРИКС декларации говорилось, что страны – участницы объединения в том числе призывают к минимизации торговых барьеров, укреплению банковских сетей БРИКС для расчетов в нацвалютах. Также стороны заявили о готовности обсудить механизм BRICS Clear, в рамках которого Россия предлагает создать единую инфраструктуру учета ценных бумаг, а также независимого перестраховочного потенциала БРИКС.