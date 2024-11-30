Дональд Трамп угрожает ввести 100%-ные пошлины против стран БРИКС
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении стран БРИКС будут введены 100%-ные пошлины, если они создадут единую валюту на замену доллару или будут использовать другую валюту в качестве альтернативы. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
В этом случае Трамп также пригрозил странам БРИКС закрытием доступа на американский рынок.
«Они могут пойти и найти другого "лоха". Нет никаких шансов, что страны БРИКС смогут заменить доллар США в международной торговле, и любая страна, которая попытается это сделать, может помахать Америке рукой», – заявил он.
Еще в апреле агентство Bloomberg писало, что советники Трампа по экономическим вопросам предлагали наказывать страны за отказ от использования доллара в торговле.
В октябре в подписанной по итогам саммита БРИКС декларации говорилось, что страны – участницы объединения в том числе призывают к минимизации торговых барьеров, укреплению банковских сетей БРИКС для расчетов в нацвалютах. Также стороны заявили о готовности обсудить механизм BRICS Clear, в рамках которого Россия предлагает создать единую инфраструктуру учета ценных бумаг, а также независимого перестраховочного потенциала БРИКС.