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Дональд Трамп угрожает ввести 100%-ные пошлины против стран БРИКС

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении стран БРИКС будут введены 100%-ные пошлины, если они создадут единую валюту на замену доллару или будут использовать другую валюту в качестве альтернативы. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

В этом случае Трамп также пригрозил странам БРИКС закрытием доступа на американский рынок.

«Они могут пойти и найти другого "лоха". Нет никаких шансов, что страны БРИКС смогут заменить доллар США в международной торговле, и любая страна, которая попытается это сделать, может помахать Америке рукой», – заявил он.

Еще в апреле агентство Bloomberg писало, что советники Трампа по экономическим вопросам предлагали наказывать страны за отказ от использования доллара в торговле.

В октябре в подписанной по итогам саммита БРИКС декларации говорилось, что страны – участницы объединения в том числе призывают к минимизации торговых барьеров, укреплению банковских сетей БРИКС для расчетов в нацвалютах. Также стороны заявили о готовности обсудить механизм BRICS Clear, в рамках которого Россия предлагает создать единую инфраструктуру учета ценных бумаг, а также независимого перестраховочного потенциала БРИКС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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