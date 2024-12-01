В Славянске закрыли школы и отменили массовые мероприятия
Власти подконтрольного Украине города Славянск в ДНР запретили все виды деятельности в сфере образования, культуры и спорта, подразумевающие собрания людей, соответствующее распоряжение опубликовало украинское издание «Страна».
Из распоряжения следует, что это решение было принято из-за обострения ситуации с безопасностью. Все образовательные учреждения города переходят в онлайн-режим.
Как отмечает «РИА Новости», до начала спецоперации Славянск занимал третье место по числу жителей среди подконтрольных Киеву городов Донбасса после Мариуполя и Краматорска. Его население на 2024 г. составляло около 97 800 жителей.
29 ноября указом президента Украины Владимира Зеленского новым командующим сухопутными войсками вооруженных сил Украины (ВСУ) стал Михаил Драпатый. Перед ним стоит задача значительного увеличения боеспособности ВСУ, обеспечения качества подготовки военных и внедрения «инновационных подходов к управлению людьми» в армии.
Драпатый сменил на посту командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, который занимал эту должность с февраля 2024 г.