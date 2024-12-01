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В Славянске закрыли школы и отменили массовые мероприятия

Ведомости

Власти подконтрольного Украине города Славянск в ДНР запретили все виды деятельности в сфере образования, культуры и спорта, подразумевающие собрания людей, соответствующее распоряжение опубликовало украинское издание «Страна».

Из распоряжения следует, что это решение было принято из-за обострения ситуации с безопасностью. Все образовательные учреждения города переходят в онлайн-режим.

Как отмечает «РИА Новости», до начала спецоперации Славянск занимал третье место по числу жителей среди подконтрольных Киеву городов Донбасса после Мариуполя и Краматорска. Его население на 2024 г. составляло около 97 800 жителей.

29 ноября указом президента Украины Владимира Зеленского новым командующим сухопутными войсками вооруженных сил Украины (ВСУ) стал Михаил Драпатый. Перед ним стоит задача значительного увеличения боеспособности ВСУ, обеспечения качества подготовки военных и внедрения «инновационных подходов к управлению людьми» в армии.

Драпатый сменил на посту командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, который занимал эту должность с февраля 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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