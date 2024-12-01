ВС России взяли под контроль Ильинку и Петровку в ДНР
Российские военные в результате наступления взяли под свой контроль населенные пункты Ильинка и Петровка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает Минобороны РФ.
«Подразделения Южной группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Ильинка Донецкой народной республики», – сообщает Минобороны.
За последние сутки российская армия также нанесла поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки и складам украинских беспилотников, говорится в сообщении оборонного ведомства. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 55 БПЛА.
Российские войска в течение осени взяли под контроль 88 населенных пунктов в четырех новых регионах, в том числе освободили ряд поселков в Курской области, куда ВСУ вторглись в августе. Об этом ТАСС сообщил ранее со ссылкой на данные сводок Минобороны РФ за последние три месяца. В частности, в ДНР группировка «Центр» взяла под свой контроль 37 населенных пунктов, еще 13 заняла группировка войск «Восток».