ВС России взяли под контроль Ильинку и Петровку в ДНР

Российские войска в течение осени взяли под контроль 88 населенных пунктов в четырех новых регионах, в том числе освободили ряд поселков в Курской области, куда ВСУ вторглись в августе. Об этом ТАСС сообщил ранее со ссылкой на данные сводок Минобороны РФ за последние три месяца. В частности, в ДНР группировка «Центр» взяла под свой контроль 37 населенных пунктов, еще 13 заняла группировка войск «Восток».