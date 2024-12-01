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ВС России взяли под контроль Ильинку и Петровку в ДНР

Ведомости

Российские военные в результате наступления взяли под свой контроль населенные пункты Ильинка и Петровка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает Минобороны РФ.

«Подразделения Южной группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Ильинка Донецкой народной республики», – сообщает Минобороны.

За последние сутки российская армия также нанесла поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки и складам украинских беспилотников, говорится в сообщении оборонного ведомства. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 55 БПЛА.

Российские войска в течение осени взяли под контроль 88 населенных пунктов в четырех новых регионах, в том числе освободили ряд поселков в Курской области, куда ВСУ вторглись в августе. Об этом ТАСС сообщил ранее со ссылкой на данные сводок Минобороны РФ за последние три месяца. В частности, в ДНР группировка «Центр» взяла под свой контроль 37 населенных пунктов, еще 13 заняла группировка войск «Восток».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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