СМИ сообщили о взятии армией Сирии ряда населенных пунктов в провинции Хама
Подразделения сирийской армии и вспомогательных сил установили контроль над рядом населенных пунктов на севере мухафазы (провинции) Хама, военные прочесывают местность, передает радиостанция Sham FM.
«Подразделения сирийской армии и вспомогательных сил установили полный контроль над городом Тайбат аль-Имам, деревней Хирбет аль-Хиджама, Халфая и Сораном в северной сельской местности Хамы и начали прочесывающие операции в Хаме», – говорится в сообщении радиостанции в Telegram-канале.
Позднее Sham FM сообщила, что сирийские военные также полностью контролируют в провинции Таль ан-Насирия, Таль аль-Самман, Зур аль-Джадид, Зур аль-Махрука, Зур аль-Хайса, Зор Кусайя и Зор Белхусейн. Армия обеспечивает безопасность на въездах и выездах в эти населенные пункты, говорится в сообщении.
В сельской местности Идлиба погибли или были ранены десятки боевиков. Удары по их штабам и складам оружия нанесли совместные сирийско-российские ВВС, уточняет Sham FM.
27 ноября в Сирии началась крупная атака боевиков из движения «Джабхат ан-Нусра» и их союзников, входящих в группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» (обе организации признаны террористическими и запрещены в РФ). К 30 ноября боевики захватили Алеппо и ключевые города в провинции Идлиб, включая Мааррат-эн-Нууман, установив контроль над всей провинцией. В результате атак погибло множество сирийских военных.
Сирийской армии содействуют Вооруженные силы России. По данным российского Центра по примирению, 28 и 30 ноября было уничтожено около 600 боевиков.