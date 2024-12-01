СМИ сообщили о взятии армией Сирии ряда населенных пунктов в провинции Хама

27 ноября в Сирии началась крупная атака боевиков из движения «Джабхат ан-Нусра» и их союзников, входящих в группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» (обе организации признаны террористическими и запрещены в РФ). К 30 ноября боевики захватили Алеппо и ключевые города в провинции Идлиб, включая Мааррат-эн-Нууман, установив контроль над всей провинцией. В результате атак погибло множество сирийских военных.