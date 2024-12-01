Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

СМИ сообщили о взятии армией Сирии ряда населенных пунктов в провинции Хама

Ведомости

Подразделения сирийской армии и вспомогательных сил установили контроль над рядом населенных пунктов на севере мухафазы (провинции) Хама, военные прочесывают местность, передает радиостанция Sham FM.

«Подразделения сирийской армии и вспомогательных сил установили полный контроль над городом Тайбат аль-Имам, деревней Хирбет аль-Хиджама, Халфая и Сораном в северной сельской местности Хамы и начали прочесывающие операции в Хаме», – говорится в сообщении радиостанции в Telegram-канале.

Позднее Sham FM сообщила, что сирийские военные также полностью контролируют в провинции Таль ан-Насирия, Таль аль-Самман, Зур аль-Джадид, Зур аль-Махрука, Зур аль-Хайса, Зор Кусайя и Зор Белхусейн. Армия обеспечивает безопасность на въездах и выездах в эти населенные пункты, говорится в сообщении.

В сельской местности Идлиба погибли или были ранены десятки боевиков. Удары по их штабам и складам оружия нанесли совместные сирийско-российские ВВС, уточняет Sham FM.

27 ноября в Сирии началась крупная атака боевиков из движения «Джабхат ан-Нусра» и их союзников, входящих в группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» (обе организации признаны террористическими и запрещены в РФ). К 30 ноября боевики захватили Алеппо и ключевые города в провинции Идлиб, включая Мааррат-эн-Нууман, установив контроль над всей провинцией. В результате атак погибло множество сирийских военных.

Сирийской армии содействуют Вооруженные силы России. По данным российского Центра по примирению, 28 и 30 ноября было уничтожено около 600 боевиков.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных