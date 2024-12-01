Песков: западные политики стали реже говорить о необходимости победы Украины

«Их почти не слышно, таких заявлений. Здесь, я думаю, что просто Меркель, ну, опять же будучи отставным политиком, она, видимо, не владеет последними данными о состоянии дел на фронте, поэтому она, ну, чуть-чуть идёт в старом мейнстриме европейском. А у действующих политиков действительно настроение меняется», – сказал представитель Кремля.