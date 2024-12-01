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Песков: западные политики стали реже говорить о необходимости победы Украины

Ведомости

На Западе в последний месяц не слышно заявлений о победе Украины, политики сменили риторику, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков интервью журналисту Павлу Зарубину. 

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью немецкому телеканалу ZDF ранее заявила, что российско-украинский конфликт удастся разрешить дипломатическим путем позже, когда Киев будет «в хорошей ситуации». По ее мнению, Россия не должна одержать победу в боевых действиях.

Песков отметил, что в последний месяц заявлений от действующих западных политиков о победе Украины звучит все меньше, а у Меркель нет актуальной информации о ходе боев.

«Их почти не слышно, таких заявлений. Здесь, я думаю, что просто Меркель, ну, опять же будучи отставным политиком, она, видимо, не владеет последними данными о состоянии дел на фронте, поэтому она, ну, чуть-чуть идёт в старом мейнстриме европейском. А у действующих политиков действительно настроение меняется», – сказал представитель Кремля.

Песков также сказал Зарубину, что Путин искренне верил в сотрудничество Москвы и Берлина, но настрой президента России на развитие сотрудничества по всей видимости не совпал с настроем бывшего канцлера ФРГ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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