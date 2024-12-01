Песков: западные политики стали реже говорить о необходимости победы Украины
На Западе в последний месяц не слышно заявлений о победе Украины, политики сменили риторику, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков интервью журналисту Павлу Зарубину.
Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью немецкому телеканалу ZDF ранее заявила, что российско-украинский конфликт удастся разрешить дипломатическим путем позже, когда Киев будет «в хорошей ситуации». По ее мнению, Россия не должна одержать победу в боевых действиях.
Песков отметил, что в последний месяц заявлений от действующих западных политиков о победе Украины звучит все меньше, а у Меркель нет актуальной информации о ходе боев.
«Их почти не слышно, таких заявлений. Здесь, я думаю, что просто Меркель, ну, опять же будучи отставным политиком, она, видимо, не владеет последними данными о состоянии дел на фронте, поэтому она, ну, чуть-чуть идёт в старом мейнстриме европейском. А у действующих политиков действительно настроение меняется», – сказал представитель Кремля.
Песков также сказал Зарубину, что Путин искренне верил в сотрудничество Москвы и Берлина, но настрой президента России на развитие сотрудничества по всей видимости не совпал с настроем бывшего канцлера ФРГ.