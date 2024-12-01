Песков рассказал о вере Путина в сотрудничество с Германией
Президент РФ Владимир Путин искренне верил в сотрудничество Москвы и Берлина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Путин действительно рассчитывал на конструктивный, равноправный, взаимовыгодный подход во взаимоотношениях. И он верил, что через сотрудничество можно выйти на стабильность, предсказуемость и застраховаться от геополитических рисков», – сказал он.
По словам Пескова, по всей видимости, настрой президента России на развитие сотрудничества не совпал с настроем бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
15 ноября Путин и нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц провели первый за два года телефонный разговор. Диалог длился около часа и прошел по инициативе немецкой стороны. Шольц говорил в интервью Süddeutsche Zeitung, что единственный способ понять позицию президента России по переговорам с Украиной – это обсудить эту тему с ним лично. 17 ноября Шольц сообщил, что намерен провести еще один телефонный разговор с Путиным.
Песков отмечал, что у лидеров двух стран сохраняются значительные разногласия по украинскому вопросу, но инициатива немецкой стороны узнать позицию Москвы напрямую является положительным шагом.